Россияне и китайцы в 2021 году стали лидерами по объему негативного сальдо.





По итогам 8 месяцев белорусы свели внешнюю торговлю товарами в минус на 1,402 млрд долларов. Отрицательное сальдо означает, что объемы импорта в страну превышают объемы экспорта из нее.





Львиная доля внешней торговли приходится на Россию. Обороты торговли с этой страной составили 49% всей товарной торговли с внешним миром. Удельный вес России превысил совокупную долю остальных 99 стран, которые вместе с РФ вошли в топ-100 торговых партнеров Беларуси (48,2%).





Вес России в белорусском экспорте составил 41,4%, в белорусском импорте – 56,2%.





«Никакое другое государство в нашем регионе не имеет такой концентрации товарных потоков на одном партнере, — отмечают banki24.by. — Зависимость от России также проявляется в том, что экспорт нефтепродуктов из Беларуси в ЕС и Украину по сути первая производная от импорта российской нефти. Если не будет ритмичных поставок сырья из РФ, то не будет и большого экспорта нефтепродуктов на западном и южном направлениях».





Российское направление –рекордсмен по размеру негативного сальдо торговли товарами. За 8 месяцев оно составило минус 4,398 млрд долларов в эквиваленте. В прошлом году отрицательное сальдо за тот же период было равно минус 1,643 млрд долларов.





«Причиной роста негативного сальдо с Россией выступает опережающий подъем импорта из РФ. Если экспортные поставки в эту страну выросли к 2020 году на 22,1%, то импортные подскочили на 46,1%», — поясняют banki24.by.





На втором месте после России по сумме негативного сальдо торговли товарами идет Китай – минус 2,023 млрд долларов за 8 месяцев. В прошлом году отрицательное сальдо с китайцами было менее глубоким – минус 1,852 млрд долларов.





Росту «дыры» в торговле с КНР способствует кратная разница в объемах белорусского экспорта в эту страну и объемах китайского импорта в РБ. Экспортные поставки достигли всего 540,4 млн долларов, тогда как импортные – 2,564 млрд долларов.





Для огромной экономики Китая эти потоки незначительны, но для Беларуси весьма существенны. Несмотря на усилия по наращиванию экспорта в КНР, ее доля среди стран за 8 месяцев 2021-го составила всего 2,2%. А вот доля китайцев в импорте в разы больше – 9,9%. Отрицательное сальдо торговли товарами с Россией и Китаем составило минус 6,421 млрд долларов. В прошлом году оно было значительно скромнее – минус 3,495 млрд долларов.



