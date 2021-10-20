



Корреспондент "Интерфакс-Запад" узнала в министерстве финансов, для чего вводится эта новация, какие установлены ставки и будут ли льготы по этому налогу, а также как его появление повлияет на малый бизнес в стране. Подробности – в нашем материале.

Кто будет платить

Плательщиками налога на профессиональный доход станут самозанятые. В Минфине уточнили, что к этой категории относятся физлица, которые получают доход от деятельности, при которой:





а) они не имеют работодателя;





б) они не привлекают к этой деятельности других физлиц по трудовым или гражданско-правовым договорам;





в) они не имеют дохода от использования имущества.





При этом в проекте закона уточняется, что самозанятые смогут заниматься любыми видами деятельности, кроме запрещенных. Последние установит правительство. Пока предполагается, что к запрещенным могут отнести: реализацию подакцизных товаров и товаров, подлежащих маркировке; розничную торговлю покупными товарами; деятельность, требующую получения лицензии. Список не окончательный.





Кстати, самозанятые смогут совмещать свою деятельность с работой по найму или ведением предпринимательской деятельности в качестве субъекта хозяйствования.





Как нужно будет платить









Разработчики законопроекта предлагают новый по� �од и в плане технической процедуры уплаты налога. Предполагается, что платить его можно будет только через специальное приложение "Налог на профессиональный доход". Разработкой программного обеспечения в данный момент занимается министерство по налогам и сборам.





Приложение будет разработано как для стационарного компьютера, так и для смартфона или планшета. Главное – гаджет должен быть подключен к интернету.





Платить НПД в бюджет нужно будет ежемесячно, не позднее 22 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. Представление налоговых деклараций по этому налогу не предусматривается.





Ставки и льготы

Общая налоговая ставка налога на профессиональный доход планируется в размере 10%. Однако она будет повышаться в два раза (до 20%) в отношении доходов от белорусских организаций или белорусских индивидуальных предпринимателей, если сумма таких доходов превысит в пределах календарного года Br60 тыс. Повышенная ставка будет применяться только к сумме превышения.





Доходы, получаемые самозанятыми от физических лиц и иностранных компаний, будут облагаться по ставке 10% независимо от суммы доходов.





Все доходы самозанятого будут фиксироваться в мобильном приложении. Через него будет осуществляться прием безналичных платежей, а суммы принятых наличных средств нужно будет вносить в приложение вручную. Какого-либо дополнительного уведомления о полученных доходах не потребуется.





Для лиц, впервые зарегистрированных в качестве плательщика НПД, предусматривается налоговый вычет из доходов в размере Br2 тыс. По сути, данная сумма будет освобождаться от налогообложения. Кроме того, планируется налоговая льгота для лиц, являющихся получателями пенсии.





Фонд соцзащиты

Особенностью налога на профессиональный доход станет то, что ставка этого налога сразу будет включать в себя и отчисления в фонд социальной защиты населения. В связи с этим, объясняют в Минфине, размер нашей ставки выше размера ставок, установленных в России (4% и 6%).





Причем будет исключено непосредственное взаимодействие плательщика с органами фонда: часть налогового платежа, составляющая взносы на государственное страхование, будет перечисляться органам фонда автоматически.





В качестве примера









Какие же налоги платят самозанятые в Беларуси сейчас? Во-первых, это взносы в Фонд соцзащиты: 29% от определяемого ими дохода. При этом доход не может быть меньше минимальной заработной платы. Кроме того, эта категория плательщиков обязана уплатить единый налог (он уплачивается до начала осуществления деятельности, его размер зависит от того, в какой части страны человек живет). Список ставок единого налога по регионам можно найти на сайте МНС.





Для примера возьмем двух кондитеров из Бреста, которые занимаются продажей тортов. Единый налог на этот вид деятельности в этом областном центре в месяц составляет Br41 (в Минске за него попросят Br47).





Первый кондитер у нас зарабатывает Br500 в месяц, а второй – в три раза больше, Br1500. Сейчас они оба платят приблизительно одинаковые налоги: Br41 плюс взнос в Фонд соцзащиты. Часто для этого взноса в качестве дохода указывается как раз минимальная заработная плата. По данным на сентябрь она составляла Br417,86. То есть в Фонд защиты идет Br121,18. В целом, оба кондитера в месяц должны заплатить по Br162,18.

Если налог на профессиональный доход будет введен, то брестским кондитерам нужно будет платить его по ставке 10%. Первый из них заплатит 10% от Br500 – Br50. Второй кондитер с заработком в Br1500 заплатит Br150.

Резюме

В Минфине подчеркивают, что уплата НПД - простой и необременительный режим налогообложения, который создает необходимые предпосылки для расширения института самозанятых.





"По состоянию на 1 января 2021 года количество индивидуальных предпринимателей в стране составило 269 501 человек, из них порядка 84% работают без привлечения наемных лиц, т.е. по своей сути такие ИП являются самозанятыми. Вместе с тем, им требуется вести учет, предусмотренный для индивидуальных предпринимателей, самостоятельно производить исчисление налогов, взносов в ФСЗН, представлять налоговые декларации, принимать наличные денежные средства с использованием кассового оборудования. В проекте закона предлагается значительно упростить администрирование их деятельности. И это позволит работающим сейчас в статусе ИП перейти в категорию самозанятых граждан", - пояснили в Минфине.





Что касается налоговой нагрузки на такой бизнес, то в ведомстве отметили, что сейчас об этом сложно говорить.





"Сегодня для них предусмотрено фиксированное налогообложение. Причем поскольку у налоговых органов отсутствует информация об уровне доходов таких лиц, определить уровень налоговой нагрузки на данную категорию в настоящее время не представляется возможным. Очевидно, что для лиц, имевших небольшие доходы уровень налоговой нагрузки в связи с переходом на уплату НПД снизится, а для имевших более высокие доходы может возрасти. Однако важно, что в отличие от фиксированного процентное налогообложение является более справедливым, поскольку обеспечивает одинаковый уровень налоговых изъятий независимо от размера получаемых доходов", - резюмировали в Минфине.







