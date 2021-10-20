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На Городейском сахарном комбинате прибыль упала в шесть раз

Финансовый отчет ОАО «Городейский сахарный комбинат» за прошлый год появился в Едином портале финансового рынка. Компания получила чистую прибыль 908 тыс. рублей. Это в шесть раз меньше, чем в 2019 году.



В 2018 году прибыли вообще не было, пишет Office Life, и компания показала чистый убыток свыше 12,7 млн. Дивидендов комбинат дает меньше: за 2019-й было около 2,3 млн; за 2020-й — 783 тыс.

Как сообщалось, аудиторы сомневаются в жизнеспособности предприятия: непокрытый убыток превысил по итогам 2020 года 10 млн рублей.
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