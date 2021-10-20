На Городейском сахарном комбинате прибыль упала в шесть раз

Финансовый отчет ОАО «Городейский сахарный комбинат» за прошлый год появился в Едином портале финансового рынка. Компания получила чистую прибыль 908 тыс. рублей. Это в шесть раз меньше, чем в 2019 году.