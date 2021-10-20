







Стоимость самой популярной в мире криптовалюты биткоин в среду выросла на 4%, установив новый исторический максимум.





На крупнейшей бирже Binance биткоин подорожал до 65,67 тысячи долларов, пишет Sputnik, а ранее поднимался до 66,1 тысячи.





Как свидетельствуют данные портала CoinMarketCap, который высчитывает среднюю цену криптовалют на торгах более чем 20 бирж, стоимость биткоина в среднем выросла на 4,48% – до 65,67 тысячи долларов.





В предыдущий раз эта криптовалюта поставила рекорд стоимости в апреле текущего года – 64,85 тысячи долларов.





Биткоин стабильно дорожает с начала октября, цена криптовалюты вернулась к росту после снижения в сентябре на 7%, которое последовало после летнего подъема.