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Стоимость биткоина обновила исторический максимум

В предыдущий раз эта криптовалюта поставила рекорд стоимости в апреле текущего года – 64,85 тысячи долларов.



Стоимость самой популярной в мире криптовалюты биткоин в среду выросла на 4%, установив новый исторический максимум.

На крупнейшей бирже Binance биткоин подорожал до 65,67 тысячи долларов, пишет  Sputnik, а ранее поднимался до 66,1 тысячи.

Как свидетельствуют данные портала CoinMarketCap, который высчитывает среднюю цену криптовалют на торгах более чем 20 бирж, стоимость биткоина в среднем выросла на 4,48% – до 65,67 тысячи долларов.

В предыдущий раз эта криптовалюта поставила рекорд стоимости в апреле текущего года – 64,85 тысячи долларов.

Биткоин стабильно дорожает с начала октября, цена криптовалюты вернулась к росту после снижения в сентябре на 7%, которое последовало после летнего подъема.
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