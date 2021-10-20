







Украина впервые за 30 лет независимости начала импортировать яйца из Беларуси, сообщает ассоциация "Союз птицеводов Украины".





По данным организации, пишет Sputnik, украинские торговые сети импортировали белорусские яйца в июле-августе этого года, в каком количестве – не уточняется. Как отмечает исполнительный директор ассоциации Сергей Карпенко, отрасль птицеводства на Украине убыточна уже два года.





"Закрылось более 30 предприятий по производству яиц, более девяти предприятий по производству мяса птицы. За два года поголовье сократилось на 11 миллионов голов", – поясняет он.





По его словам, производство мяса птицы сократилось на 40 тысяч тонн с начала 2021 года, производство яиц – на 3 миллиарда штук – это четверть от производственного объема в 2020 году.





Карпенко констатировал, что цены на корма для кур, даже с учетом рекордного урожая, не будут понижаться. По этой причине будут дорожать и яйца, и куриное мясо.





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"Мы предполагаем, что цены на мясо птицы и яйцо будут расти. Учитывая даже то, что вдвое увеличится нормативная денежная оценка земли (если такое решение примут), это повлечет за собой определенный рост цен на продукцию растениеводства", – резюмировал он.





В Союзе птицеводов Беларуси в свою очередь отметили, что отечественные яйца сегодня экспортируются "много куда" – не только в Украину.