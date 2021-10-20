



По мнению эксперта, именно SpaceX здесь сыграет ведущую роль, так как компания бросила вызов «любому предвзятому представлению о возможностях ракет-носителей, двигателей и вспомогательной инфраструктуры». Джонас привел слова одного из своих клиентов: «Говорить о космосе до Starship — все равно что говорить об интернете до Google».





Для SpaceX прогнозируют также статус самой дорогой компании в мире, а не только в космической отрасли, пишет Оfficelife.media. В начале октября ее оценка превысила $100 млрд. Сейчас она вторая по стоимости частная компания и уступает лишь китайской ByteDance.





К слову, Джонас оценивает стоимость SpaceX в $200 млрд. Он предлагает воспринимать ее как несколько компаний, которые занимаются космической инфраструктурой, исследованиями глубокого космоса и земными наблюдениями. При этом сам Маск заявлял, что SpaceX может приносить до $30 млрд в год.





На данный момент состояние Илона Маска оценивают примерно в $241 млрд, и доля SpaceX в нем менее 17%. Его уже называли потенциальным первым триллионером, но в предыдущих прогнозах аналитики рассчитывали на акции Tesla.