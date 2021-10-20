Morgan Stanley: Первым триллионером может стать Илон Маск
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск может первым в мире получить статус триллионера. Такой прогноз сделал аналитик финансового конгломерата Morgan Stanley Адам Джонас, сообщает Bloomberg.
По мнению эксперта, именно SpaceX здесь сыграет ведущую роль, так как компания бросила вызов «любому предвзятому представлению о возможностях ракет-носителей, двигателей и вспомогательной инфраструктуры». Джонас привел слова одного из своих клиентов: «Говорить о космосе до Starship — все равно что говорить об интернете до Google».
Для SpaceX прогнозируют также статус самой дорогой компании в мире, а не только в космической отрасли, пишет Оfficelife.media. В начале октября ее оценка превысила $100 млрд. Сейчас она вторая по стоимости частная компания и уступает лишь китайской ByteDance.
К слову, Джонас оценивает стоимость SpaceX в $200 млрд. Он предлагает воспринимать ее как несколько компаний, которые занимаются космической инфраструктурой, исследованиями глубокого космоса и земными наблюдениями. При этом сам Маск заявлял, что SpaceX может приносить до $30 млрд в год.
На данный момент состояние Илона Маска оценивают примерно в $241 млрд, и доля SpaceX в нем менее 17%. Его уже называли потенциальным первым триллионером, но в предыдущих прогнозах аналитики рассчитывали на акции Tesla.
18:38 20/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение