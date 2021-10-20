Василий Малашенков Горячие сторонники каникул и локдаунов считают эти меры единственно правильными. Ведь выбор между жизнью и кошельком надо делать только в пользу жизни. Другой вариант аморален. Но это похоже на манипуляцию. Точно ли мы выбираем между экономикой и людьми?, пишет колумнист Оfficelife





Начнем с денег. Для каникул они, безусловно, нужны. Работу не прекратят те, кто может быть на «удаленке». Их сразу вычеркиваем. Остаются общепит, ретейл, логистика, клининг и многие другие.





Каникулы не означают для них полного локдауна. Однако огромная масса людей уходит домой. Им нужно есть, оплачивать счета и тому подобное.





Для крупных стран, на первый взгляд, это не такая большая проблема. Денег много. Выделил компенсации, пособия, льготные кредиты. А теперь давайте посмотрим, как уже было в реальности.





КАК НА ЗАПАДЕ





Сначала берем сценарий пожестче российского. Великобритания в марте 2020 года решила, что 330 млрд фунтов стерлингов (более $455,7 млрд) дадут в виде льготных кредитов бизнесу под гарантии правительства.





Это были целевые деньги: на аренду, на зарплаты, на расчет с поставщиками или закупку товарных запасов. Плюс дали трехмесячные ипотечные каникулы. Общепит освободили от положенных для него сборов на год.





Далее. Летом 2020 года британский министр финансов Риши Сунак объявил, что будет еще один вид поддержки барам и ресторанам. Чтобы они оправились после жестких мер и локдаунов, власть компенсирует 50% расходов посетителей, если они решат посетить заведения в августе 2020-го.





И что в итоге? Вы думаете, кабинет министров Соединенного Королевства — благотворительная организация? Нет, конечно, обещанное власти дали. Но рецессия все равно случилась. Ее прогнозировали и без ковида. Кто должен компенсировать расходы государства на помощь подданным и бизнесу?





Правильно, все тот же бизнес. Да и подданные в стороне не останутся. Через год после первых финансовых обещаний, в марте 2021 года, Риши Сунак сообщил населению, что дыры в бюджете, которые проели коронакризис и программы поддержки, будут залатывать с помощью повышения налогов для крупных компаний.





Между прочим, дело серьезное. В Британии на тот момент общий госдолг увеличился до 2 трлн фунтов ($2,8 трлн). Подобного не было аж с 1960-х годов.





Также Соединенное Королевство имеет теперь кучу проблем. Во-первых, это кризис снабжения, ради решения которого пришлось мобилизовать армию и пообещать огромное число виз для иностранных водителей. Второе вытекает из первого. Есть дефицит рабочих рук по целому ряду направлений.





В-третьих, как ни крути, а ряд бизнесов все-таки приказал долго жить. В-четвертых, цены на ряд товаров растут вверх. Как мы видим на нашем примере, директивное регулирование по некоторым позициям возможно, но оно лишь тормозит рост цен, а не останавливает его.





Да, в Британии все эти негативные эффекты вызваны не только «короной», но и Brexit. И все же без локдаунов развод с ЕС не был бы таким болезненным.





КАК В РОССИИ





Вернемся к восточным соседям, более близким к нам по укладу жизни, особенностям экономики и бизнес-культуры. Там локдаунов почти не было. Но, повторимся, компенсировать потери бизнеса из-за каникул и прочего властям все равно приходится. Что обещали?





Малому бизнесу, к примеру, Путин обещал пролонгацию по кредитам, отсрочку по страховым социальным взносам, в определенных случаях прямую матпомощь. Были там и налоговые каникулы, и мораторий на банкротства, и кешбэк на турпоездки внутри России, и многое другое.





Естественно, как в Штатах и других крупных странах, государство выделило всевозможные виды матпомощи разным слоям населения. Малый и средний бизнес в целом получил не менее 1 трлн российских рублей льготных кредитов (более $409 млрд). Казалось бы, подстелили соломку везде.





Но уже год назад стало ясно, что, как ни помогай, ударит будь здоров. Не по всем: например, многие покупатели по понятным причинам ушли в онлайн и очень помогли e-commerce. А как с остальными?





Только по итогам второго квартала прошлого года более трети российских компаний потерпели убытки на 1,65 трлн российских рублей ($675,5 млрд), а остальные заработали примерно в два раза больше этой суммы. Но это все равно регресс, так как в целом прибыль была на 67% меньше, чем годом ранее.





Кому-то, как вы догадываетесь, вообще пришлось закрыться. Причем это не тысячи, а сотни тысяч юрлиц по всей России. Даже для такой страны масштаб огромный. Закрывались не только из-за каникул как таковых, но и их последствий.





Правительство в России — не волшебники, как и в Британии. Всем помочь не смогли. А потому некоторые арендодатели не захотели идти навстречу арендаторам в торговле и общепите. Никаких скидок и отсрочек. Будь добр, заплати положенный тариф. Оплачивали последний месяц и закрывались. Вот что такое каникулы.





Ну а что касается жизней, то, поверьте, многим сотрудникам на зарплате комфортнее, чем на пособиях. И пособия эти есть не для всех, а кушать хочется, потому что хочется жить. Порой деньги нужны на лекарства от хронических болезней.





Поэтому далеко не всегда в пандемию делается выбор между жизнью и кошельком. Иногда между жизнью и жизнью...