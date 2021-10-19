Народная инфляция: 11% только за месяц!

Мониторинг ведется по товарам, которые покупают регулярно: таких в списке набралось 22 позиции (см. таблицу). А «снимаются» ценники в одном и том же магазине 13-го числа каждого месяца.





Овощи подорожали вдвое

Большая часть товаров из корзины за месяц либо совсем не изменилась в цене, либо подорожала. Заметнее всего выросли в цене овощи и мясо. К примеру, огурцы и помидоры за месяц подорожали вдвое!





Ладно, помидоры и огурцы, сезон на которые уже подходит к концу. Заметно выросли в цене и сезонные овощи. К примеру, обычный лук за месяц в магазине подорожал больше, чем на треть!





Цена на мясо также растет, причем, как минимум последние три месяца. Только в октябре кило тазобедренной свинины без кости подорожало на 7%.





Шампунь на акции подешевел в 1,5 раза

Но были в октябре и подешевевшие товары. Заметнее всего снизилась цена на шампунь, который в этом месяце оказался на акции: 3,89 рубля в октябре к 5,99 рубля в сентябре.





Поставили в этом месяце на «акцию» и кусковое мыло, которое в связи с этим подешевело с 1,29 рубля в сентябре до 99 копеек в октябре.





Учитывая то, что подорожавших товаров было все-таки больше, чем подешевевших, общая стоимость корзины потребителя выросла: с 61,26 рубля в сентябре (без учета яиц и тушки цыпленка бройлера, которых в день мониторинга не было в магазине) до 68,22 рубля, то есть на 11% только за месяц





Заметим, что официальная инфляция с января о сентябрь 2021 года согласно Белстату составила чуть более 10%.







