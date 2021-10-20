С начала октября белорусский рубль подорожал на 1,91%, а с начала года на 4,58%.





Курс доллара подрос, хоть и незначительно - лишь на 0,0004 BYN до 2,4381 BYN/USD. Напомним, что за предыдущие четыре дня стоимость доллара обвалилась на 0,0387 BYN до минимума за 439 дней.





Последние четыре дня торги на бирже идут с объёмами существенно выше среднего уровня. Так, в минувшую пятницу объём торгов на бирже вырос до $48,8 млн., в понедельник он снизился до $40,0 млн. Затем во вторник через биржу прошло $53,9 млн. — максимум почти за три месяца.





Сегодня долларов на биржу опять пришло меньше — $38,4 млн., но это тоже довольно много, т.к. за последние три месяца объём торгов выше поднимался всего семь раз.





Курс евро снизился на 0,0034 BYN до 2,8348 BYN/EUR и оказался на минимуме за 449 дней. До минимального уровня за 15 месяцев не хватает всего восемь дней.





Курс российского рубля опустился всего на 0,0017 BYN до 3,4340 BYN/100 RUB до минимума за 26 дней.





Российский рубль дешевеет к белорусскому уже пятый раз подряд. Его потери за это время составили 0,0140 BYN.





Московская биржа

В Москве на валютной бирже за полчаса до полудня средневзвешенный курс доллара вырос на 9 копеек до 71,0555 RUB/USD. Ниже уровня 71,00 RUB удалось удерживать доллар всего один день.





Напомним, что предыдущий раз курс доллара опускался ниже этой отметки почти 15 месяцев назад 24 июля 2020 года.





Средневзвешенный курс евро снизился на 6 копеек до 82,62 RUB/EUR.