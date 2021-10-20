Он считает, что обыски связаны с предположениями о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.





«Хочется спросить: ****** ли [много ли] денег Путина нашли вчера в этих заброшенных домах? Удалось ли подкрепиться прокисшим джемом из кладовок и парой бутылок водки, ********** [украденных] в лучших традициях большевистских швондеров во время обыска», — написал Дерипаска.





Бизнесмен заявил, что не перестает «удивляться какой-то запредельной тупости части американского истеблишмента», который, по его выражению, «раскручивает байку о якобы колоссальной роли русских в выборах президента США в 2016 году».

«Пора признать очевидное: Трамп победил, конечно, не сам! Ему помогли эти тупицы из Вашингтона, которые так задолбали свой электорат, что он был готов голосовать за кого угодно (хоть за опереточного персонажа, но не за погрязших во взятках представителей клана Клинтон)», — добавил Дерипаска.

С обысками в домах в Нью-Йорке и Вашингтоне, связанными с Олегом Дерипаской, ФБР пришло накануне, 19 октября. В правоохранительных органах США не раскрыли причины обысков. На кадрах, снятых в момент следственных действий, видно, что сотрудники ФБР выносят из домов коробки, их содержание неизвестно.







