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Добкин ещё раз повторил: EPAM не уходит из Беларуси, пока...

Аркадий Добкин провёл Q&A-сессию в рамках глобальной виртуальной конференции Zed Conference 2021, организованной EPAM.

dev.by приводит месседж гендиректора по наболевшему вопросу от зрителей.

Самый популярный, по словам Добкина, вопрос был связан с планами EPAM в Беларуси.


— Мы уже дали публичный ответ по этому поводу, и я думаю, что могу лишь повторить сказанное.

Пока в Беларуси есть таланты и люди, которые хотят учиться, и пока есть клиенты, готовые вести с нами бизнес в Беларуси, EPAM продолжит работать здесь, а также будет стремиться улучшить условия для местных сотрудников и выполнять обязательства перед клиентами.

На вопрос об адаптивности EPAM Добкин ответил, что 2020–2021 годы стали для компании «отличными учителями», и теперь она подготовлена гораздо лучше, так как понимает, как на неё могут повлиять неожиданные события.

Инициатива EPAM Anywhere снижает привязку к географии, компания будет расширяться и пытаться привлечь квалифицированных сотрудников в любых локациях. 

За квартал EPAM заонбордил около 4 тысяч новых сотрудников — «огромный результат, несколько лет назад мы не представляли, что сможем достичь такого». 

Отчасти это стало возможно благодаря цифровым платформам.
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