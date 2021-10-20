dev.by приводит месседж гендиректора по наболевшему вопросу от зрителей.





Самый популярный, по словам Добкина, вопрос был связан с планами EPAM в Беларуси.









— Мы уже дали публичный ответ по этому поводу, и я думаю, что могу лишь повторить сказанное.





Пока в Беларуси есть таланты и люди, которые хотят учиться, и пока есть клиенты, готовые вести с нами бизнес в Беларуси, EPAM продолжит работать здесь, а также будет стремиться улучшить условия для местных сотрудников и выполнять обязательства перед клиентами.





На вопрос об адаптивности EPAM Добкин ответил, что 2020–2021 годы стали для компании «отличными учителями», и теперь она подготовлена гораздо лучше, так как понимает, как на неё могут повлиять неожиданные события.





Инициатива EPAM Anywhere снижает привязку к географии, компания будет расширяться и пытаться привлечь квалифицированных сотрудников в любых локациях.





За квартал EPAM заонбордил около 4 тысяч новых сотрудников — «огромный результат, несколько лет назад мы не представляли, что сможем достичь такого».





Отчасти это стало возможно благодаря цифровым платформам.