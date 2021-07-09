Ольга Полозова. Однако остается открытым вопрос, будет ли государство контролировать эти счета? На него специально для Myfin.by ответила старший юрист, руководитель cубпрактики банки и финансы, коммерческое право REVERA





Купил квартиру или дом за рубежом – сообщи в Нацбанк

– В отношении счетов физических лиц нет требований в части валютного и налогового контроля и отчетности, т.е. ни в Нацбанк, ни в налоговую не нужно предоставлять сведения о том, открыт ли счет вообще, где он открыт, какие по нему происходят движения, операции и т.д., за исключением случаев, когда сама операция подлежит особому контролю или формальностям, ввиду своей природы.





Например, если операция проводится в рамках валютной сделки, подлежащей регистрации (в частности, покупка зарубежной недвижимости или ценных бумаг), то договор, опосредующий такую сделку, подлежит регистрации на интернет-портале в Нацбанке, а информация по исполнению договора подлежит обновлению на этом интернет-портале.





Но это обусловлено не фактом использования счета за рубежом, а контролем валютной сделки. Если бы такая сделка проводилась с использованием белорусского счета, она бы точно так же подлежала регистрации.





Важно: несмотря на отсутствие налогового контроля в отношении зарубежных счетов физических лиц, доходы белорусских налоговых резидентов, поступающие на зарубежные счета, подлежат декларированию и налогообложению в Республике Беларусь.





Компаниям придется отчитаться

– Что касается юридических лиц, то в отношении них установлены требования налогового контроля и отчетности.





Так, юрлица обязаны:





в течение 10 календарных дней со дня открытия или закрытия счета в иностранном банке сообщить в налоговый орган об открытии или закрытии счета;

ежегодно, не позднее 31 марта года, следующего за отчетным, предоставлять в налоговый орган по месту постановки на учет информацию о движении денежных средств по иностранным счетам, за исключением корреспондентских счетов.

Информация предоставляется по установленной форме.





Для IT-шников особые правила

– В отношении резидентов ПВТ Декретом №8 установлены особые правила. Так, резиденты ПВТ обязаны:





направлять сведения об открытии счета Администрации ПВТ и налоговому органу по месту постановки на учёт в срок до 30 рабочих дней с момента открытия счёта;

уведомлять о движении денежных средств по иностранным счетам: Администрацию ПВТ и налоговый орган по месту постановки на учёт – ежеквартально не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Какая предусмотрена ответственность за нарушения?





– За непредоставление или предоставление недостоверных сведений налоговым органам предусмотрена административная ответственность в форме штрафа.





В отношении резидентов ПВТ помимо административной ответственности присутствует риск лишения статуса резидента ПВТ.

Для чего можно использовать счет, открытый за рубежом?





– Режим использования иностранного счета близок к режиму использования белорусского счета (с некоторыми ограничениями). Законодательством закреплен закрытый перечень операций, которые могут проводиться резидентом с использованием иностранного счета. Он достаточно широк, но в большинстве случаев предполагает, что счет используется для расчетов с нерезидентом.





При этом резиденты вправе:





без ограничений переводить белорусские рубли и иностранную валюту между своими белорусскими и иностранными счетами и между своими иностранными счетами в обе стороны.





получать на иностранные счета белорусские рубли и иностранную валюту, поступающие от нерезидентов по экспортным и импортным валютным операциям, по договору купли-продажи ценных бумаг, по кредитному договору или договору займа, при продаже, сдаче в аренду иностранного недвижимого имущества и др.





рассчитываться с нерезидентами с иностранного счета.





Деньги с иностранного счета придется заводить в Беларусь

– Важное нововведение (коснулось и резидентов ПВТ, которые раньше имели льготу в этом отношении) – требование о репатриации выручки для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.





Юридическое лицо обязано перевести на свой счет, открытый в банке Республики Беларусь, белорусские рубли и иностранную валюту, полученные им на счета, открытые в иностранных банках.





Репатриации подлежат:





средства, полученные юридическим лицом от экспорта (экспортная выручка);





предоплата, возвращенная нерезидентом резиденту при импорте в случае невыполнения нерезидентом обязанностей по договору.





Осуществить такой перевод необходимо в течение 5 рабочих дней с даты получения средств на иностранные счета.





Допускается не репатриировать с иностранных счетов денежные средства в сумме:





налогов, подлежащих уплате в иностранном государстве;





некоторых банковских и страховых комиссий;





расходов на содержание иностранного филиала/представительства;





расходов в связи с выполнением работ/оказанием услуг за границей и некоторых иных затрат.





При этом дальнейшее распоряжение денежными средствами, репатриированными на белорусские счета (в том числе обратное перечисление данных средств с белорусских счетов на иностранные счета) остается на усмотрение резидента. Т.е. нет ограничений в перечислении денежных средств со своего белорусского счета на иностранный счет.





Вклад открыть можно, но есть нюанс

– И напоследок хотелось ответить на часто задаваемый вопрос: с 09.07.2021 депозиты тоже можно открывать за рубежом без разрешения Нацбанка. При этом, валютная операция по размещению средств во вклады/депозиты за рубежом подлежит регистрации в Нацбанке.





Справочно: в нынешних условиях некоторые иностранные банки готовы открывать счета белорусским клиентам удаленно.