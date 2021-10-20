По словам замминистра по налогам и сборам Игоря Скринникова, в первую очередь проверяются граждане, имеющие высокие риски события прибыли, – руководители, учредители, работники организаций с низкой заработной платой и другие.





«Если они не могут пояснить легальность происхождения источников доходов, которые были направлены на приобретение имущества и иные личные нужды, то сумма превышения расходов над доходами облагается подоходным налогом по ставке 16%», – цитирует Скринникова БелТА





За первые девять месяцев этого года сотрудники налоговых органов проанализировали доходы и расходы более 14,5 тысяч физлиц. У 5,5 тысяч граждан, чьи расходы значительно превышали расходы, истребовали декларации о доходах. Из них более 1,8 тысяч лиц не смогли подтвердить легальность доходов.