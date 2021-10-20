



Беларусь не импортировала электроэнергию с 2018 года. 20 сентября нынешнего года Россия заявила, что начала продавать электрическую энергию в Беларусь, добавив, что у нее сейчас «достаточно крупная поставка идет». Данную информацию подтвердили в Минэнерго.





Объясняется импорт электроэнергии следующими причинами: «Импорт российской электроэнергии – это дополнительная мера для обеспечения надежности электроснабжения накануне осенне-зимнего периода. В стране уже наблюдается некоторый рост электропотребления в условиях, когда температурный режим понижается. Импорт осуществляется исходя из экономической целесообразности, и в данном случае он экономически обоснован».





Однако эти аргументы не убеждают эксперта iSANS Евгения Макарчука.





Покупка энергии у России всегда была выгодной





По мнению эксперта, надежность энергосистемы в сентябре 2021 года ничем не отличается от ее надежности в этот же месяц предыдущих трех лет. То же самое – и с ростом электропотребления в период похолодания.





Что касается тезиса о экономической обоснованности импорта из России, то он был экономически обоснован всегда. Согласно данным Электроэнергетического Совета СНГ, средний тариф на электроэнергию в Беларуси в 2017 году составлял 10,19 центов/кВтч, в то время как в России – только 5,62 центра. К настоящему времени ситуация качественно не изменилась, подчеркивает эксперт.





«Если Беларусь может купить дешевле, чем п оизводит сама – то почему этого не делается? Данная ситуация никак не касается энергетической безопасности. Ведь Беларусь практически весь объём энергии производит из импортируемого природного газа. Замещение его на импортную электроэнергию лишь улучшит показатели энергетической безопасности за счет диверсификации видов импортируемой энергии», - считает специалист.





Таким образом, ни один из трех аргументов по-настоящему не объясняет, почему в период с 2018 по осень 2021 года энергию из России не импортировали, а теперь вдруг начали.





Беларусь начала экономить газ?

Евгений Макарчук полагает, что на самом деле внезапное решение об импорте может быть связано со сложностями с покупкой природного газа в России в требуемых объемах.





«Возможно, объем поставок был согласован, исходя из выработки электрической энергии на АЭС, которая не работала более 2 месяцев. Во время простоя АЭС электрическая энергия вырабатывалась из природного газа, что увеличило его потребление относительно прогнозов. В результате потребление природного газа превысило согласованные объемы поставок», - допускает специалист.





Есть еще возможные объяснения: «Возможно, Россия настойчиво «предложила» такую схему по той причине, что рекордно высокие цены на природный газ на спотовых рынках ЕС делают крайне привлекательным вариант продажи газа именно в ЕС, а не в Беларусь, где на газ заранее установлена фиксированная цена. А возможно, с разрешения РФ, сама Беларусь сокращает потребление газа и продает его на рынках ЕС».





«На эту мысль наводит и высказывание о поставках в октябре: «В октябре закупок российской электроэнергии не планируется». Почему? Экономическая целесообразность в октябре будет отсутствовать? Или пропадет необходимость в дополнительных мерах для обеспечения надежности электроснабжения? Вероятнее всего появившиеся ограничения на импорт и потребление природного газа будут сняты в октябре», - полагает эксперт.





Еще одно подтверждение данной гипотезы – заявления Минскэнерго о том, что один из котлоагрегатов начнет работать на мазуте и о пополнении запасов мазута на ТЭЦ-4. Во второй публикации говорится, что запасы мазута на ТЭЦ-4 будут пополняться, и, в связи с этим, граждане могут почувствовать запах. Таким образом могут пытаться объяснить возможное появление других запахов, например, запахов, возникающих при сжигании мазута.





Эксперт полагает, что сейчас на Минской ТЭЦ-4 могут сжигать мазут. Сжигание мазута подтверждает стремление снизить потребление природного газа, потому что мазут для ТЭЦ-4 является резервным топливом. Основное топливо – природный газ.