Минэкономики и Мингорисполком будут представлять Беларусь в арбитраже с «Кейсоном»
Министерство экономики вместе с Мингорисполкомом уполномочено представлять правительство Беларуси в арбитражном разбирательстве, инициированном акционерным обществом открытого типа «Кейсон».
Это предусмотрено постановлением Совмина №596 от 18 октября, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Расходы, связанные с арбитражем, должен оплатить Мингорисполком.
Иранская компания «Кейсон» через свое беларусское предприятие «БелПарс» строит комплекс «Манит Минска» на проспекте Независимости. Его возведение началось еще в 2013 году, но строительство не закончено до сих пор. Последний раз сроки завершения объекта продлевались до 2021 года. Однако, похоже, объект не будет завершен. В середине прошлого десятилетие в рамках одной из сделок «Кейсон» должен был выделить средства на возведение здания Верховного суда.
«Магнит Минска» упоминался в этом году на совещании у Александра Лукашенко в мае этого года.
«По иранскому проекту, или чей там проект… Это проспект Независимости — это лицо не только Минска, но и страны. До каких пор это надо терпеть?» — говорил тогда Лукашенко.
По итогам совещания Мингорисполком должен был внести предложения по каждому объекту-долгострою, пишет reform.by
09:31 20/10/2021
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