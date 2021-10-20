Это предусмотрено постановлением Совмина №596 от 18 октября, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.





Расходы, связанные с арбитражем, должен оплатить Мингорисполком.





Иранская компания «Кейсон» через свое беларусское предприятие «БелПарс» строит комплекс «Манит Минска» на проспекте Независимости. Его возведение началось еще в 2013 году, но строительство не закончено до сих пор. Последний раз сроки завершения объекта продлевались до 2021 года. Однако, похоже, объект не будет завершен. В середине прошлого десятилетие в рамках одной из сделок «Кейсон» должен был выделить средства на возведение здания Верховного суда.





«Магнит Минска» упоминался в этом году на совещании у Александра Лукашенко в мае этого года.





«По иранскому проекту, или чей там проект… Это проспект Независимости — это лицо не только Минска, но и страны. До каких пор это надо терпеть?» — говорил тогда Лукашенко.



