Соответственно, больше такой продукции белорусы не увидят на полках отечественных магазинов.

Госстандарт в этом году больше всего нарушений выявил в ходе исследований итальянских колбас. В итоге - запрет на ввоз и продажу в стране 28 разновидностей итальянских колбасных изделий, сообщает телеканал "МИР 24".





Электротовары также оказались в списке «запрещенных». Выяснилось, что лампочки не отвечают требованиям по электромагнитной совместимости, а светильники не соответствуют техрегламенту.

Кроме этих позиций, Госстандарт запретил ввоз и реализацию на территории республики 20 видов стиральных порошков из Германии и Польши, игрушек и косметики.





Специалисты будут отслеживать, чтобы опасная продукция не попала на белорусский рынок до тех пор, пока не будут устранены выявленные нарушения, пишет belnovosti.by



