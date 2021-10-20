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За 9 месяцев Беларусь запретила ввоз и продажу более 1,3 тыс. товаров

За девять месяцев текущего года Госстандарт внес в список опасных более 1300 наименований товаров.

Соответственно, больше такой продукции белорусы не увидят на полках отечественных магазинов.
Госстандарт в этом году больше всего нарушений выявил в ходе исследований итальянских колбас. В итоге - запрет на ввоз и продажу в стране 28 разновидностей итальянских колбасных изделий, сообщает телеканал "МИР 24".

Электротовары также оказались в списке «запрещенных». Выяснилось, что лампочки не отвечают требованиям по электромагнитной совместимости, а светильники не соответствуют техрегламенту. 
Кроме этих позиций, Госстандарт запретил ввоз и реализацию на территории республики 20 видов стиральных порошков из Германии и Польши, игрушек и косметики.

Специалисты будут отслеживать, чтобы опасная продукция не попала на белорусский рынок до тех пор, пока не будут устранены выявленные нарушения, пишет belnovosti.by
 
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