Сейчас "контрольная работа в сфере декларирования доходов и имущества" ориентирована на "категории граждан, имеющие высокие риски сокрытия доходов", заявил замминистра.





"Это руководители, учредители, работники организаций с низкой заработной платой. Это ИП, участвующие в схемах минимизации налоговых обязательств и иные лица, у которых усматриваются признаки сокрытия доходов от налогообложения", - пояснил он.





"Хочу обратить внимание, что в настоящее время налоговые органы располагают достаточно существенными и массивными объемами информации об имущественном положении физических лиц, граждан. И анализ этой информации позволяет нам делать соответствующие выборки для того, чтобы определять категории, которые подлежат контролю в первоочередном порядке", - сказал Скринников. Его цитирует Смартпресс





Если человек не может подтвердить легальность превышения расходов над доходами, то с разницы между ними надо заплатить 16% подоходного налога. Так, за 9 месяцев налоговики провели анализ доходов 14,5 тыс. физлиц. В результате у 5,5 тыс. человек, чьи расходы значительно превышали доходы, потребовали декларации.





В итоге более 1,8 тыс. человек не смогли подтвердить легальность доходов. "В связи с чем им предъявлено к уплате Br6,2 млн", - рассказал Скринников.





Формы и методы контроля совершенствуются. "Мы сейчас сосредоточены в первую очередь на расширение источников информации, которые будут являться источником для проведения аналитических мероприятий. Эта работа ведется и будет продолжена", - отметил замминистра.



