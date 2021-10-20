+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Исследование: Белорусы «выкуривают» 12 процентов годового дохода

В Беларуси, выкуривая 1 пачку в день, в течение года можно потратить 584 долларов. Это равноценно 12% годового среднестатистического дохода после уплаты налогов.

Исследование: Белорусы «выкуривают» 12 процентов годового дохода
фото: 1prof.by
Согласно данным, опубликованным в издании The Lancet, в 2019 году количество курящих людей достигло 1,14 млрд человек. Всемирная организация здравоохранения называет это табачной эпидемией, которая убивает 8 млн человек ежегодно.

Аналитики Picodi.com решили обратить внимание на финансовый аспект курения. Они узнали, как отличается стоимость сигарет в 104 странах мира, посчитали, сколько денег тратят курильщики на сигареты ежегодно и поделились своим исследованием с Thinktanks.by.

Среди стран, что попали в наш рейтинг, самую высокую цену платят курильщики в Австралии. Там пачка с 20-ю сигаретами стоит 25,63 $. Такая цена является результатом осознанной политики австралийских властей, направленной на уменьшение количества курящих людей. Акциз в этой стране с 2013 по 2020 года увеличивался на 12,5% ежегодно.


К группе стран с самыми дорогими сигаретами также относятся Новая Зеландия   (24,75 $ за пачку), Ирландия (16,49 $) и Великобритания (15,66 $).
Беларусь в этом рейтинге занимает 7 позицию со средней стоимостью сигарет 1,60 $ за пачку. В соседних Польше и Украине пачка сигарет стоит дороже: 4,65 $     (57 место рейтинга) 2,26 $ (19 место) соответственно.

На другом конце рейтинга оказались Нигерия (0,97 $ за пачку) и Казахстан (1,18 $). Также дёшево сигареты можно купить в Армении (1,56 $).

Деньги на ветер


По данным учёных, ежегодное количество выкуренных сигарет достигает 7,41 трлн (7 410 000 000 000) штук, что составляет 18 сигарет в день на каждого курильщика.
Сколько денег ежегодно тратят курильщики и какой процент от дохода «съедает» эта вредная привычка? Количество потребляемого табака варьируется от страны к стране, но для проведения исследования мы предположили, что среднестатистический курильщик покупает 365 пачек сигарет в год.



В Беларуси, выкуривая 1 пачку в день, в течение года можно потратить 584 $. Это равноценно 12% годового среднестатистического дохода после уплаты налогов в нашей стране. Подобные затраты ждут курящих жителей Италии и России (по 12%).

Большой процент от дохода «съедает» курение на Ямайке (38%), в Доминикане (41%) и в Уганде (44%).

Методология и источники данных


Цены сигарет взяты с сайта numbeo.com, где собираются тысячами пользователей со всего мира. Для конвертации валют мы использовали средний курс Google Finance за сентябрь 2021 г. Статистические данные о количестве активных курильщиков и количестве потребляемых сигарет взяты из всемирного исследования издания The Lancet.
 
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]