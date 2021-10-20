Согласно данным, опубликованным в издании The Lancet, в 2019 году количество курящих людей достигло 1,14 млрд человек. Всемирная организация здравоохранения называет это табачной эпидемией, которая убивает 8 млн человек ежегодно.





Аналитики Picodi.com решили обратить внимание на финансовый аспект курения. Они узнали, как отличается стоимость сигарет в 104 странах мира, посчитали, сколько денег тратят курильщики на сигареты ежегодно и поделились своим исследованием с Thinktanks.by.





Среди стран, что попали в наш рейтинг, самую высокую цену платят курильщики в Австралии. Там пачка с 20-ю сигаретами стоит 25,63 $. Такая цена является результатом осознанной политики австралийских властей, направленной на уменьшение количества курящих людей. Акциз в этой стране с 2013 по 2020 года увеличивался на 12,5% ежегодно.









К группе стран с самыми дорогими сигаретами также относятся Новая Зеландия (24,75 $ за пачку), Ирландия (16,49 $) и Великобритания (15,66 $).

Беларусь в этом рейтинге занимает 7 позицию со средней стоимостью сигарет 1,60 $ за пачку. В соседних Польше и Украине пачка сигарет стоит дороже: 4,65 $ (57 место рейтинга) 2,26 $ (19 место) соответственно.





На другом конце рейтинга оказались Нигерия (0,97 $ за пачку) и Казахстан (1,18 $). Также дёшево сигареты можно купить в Армении (1,56 $).





Деньги на ветер





По данным учёных, ежегодное количество выкуренных сигарет достигает 7,41 трлн (7 410 000 000 000) штук, что составляет 18 сигарет в день на каждого курильщика.

Сколько денег ежегодно тратят курильщики и какой процент от дохода «съедает» эта вредная привычка? Количество потребляемого табака варьируется от страны к стране, но для проведения исследования мы предположили, что среднестатистический курильщик покупает 365 пачек сигарет в год.













В Беларуси, выкуривая 1 пачку в день, в течение года можно потратить 584 $. Это равноценно 12% годового среднестатистического дохода после уплаты налогов в нашей стране. Подобные затраты ждут курящих жителей Италии и России (по 12%).





Большой процент от дохода «съедает» курение на Ямайке (38%), в Доминикане (41%) и в Уганде (44%).





Методология и источники данных





Цены сигарет взяты с сайта numbeo.com, где собираются тысячами пользователей со всего мира. Для конвертации валют мы использовали средний курс Google Finance за сентябрь 2021 г. Статистические данные о количестве активных курильщиков и количестве потребляемых сигарет взяты из всемирного исследования издания The Lancet.