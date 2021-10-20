Ровно 1/5 участников первой сотни самых успешных и влиятельных бизнесов Беларуси на 31 декабря 2020 года не исполнилось и сорока лет, пише т ej.by. Абсолютно всем им - за 30+. Среди успешных и богатых белорусов есть и те, кто только подходит к тридцатилетнему рубежу, но на этот раз они (Евгений Невгень, Сергей Гончар, Кирилл Трембовольский и др.) остались во второй и последующих сотнях рейтинга.





Так кто же они, самые молодые участники топ-100 самых успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси-2021?





Егор Войханский и Андрей Сокол, 32 года

Самыми молодыми участниками рейтинга-2021 года стали основатели и владельцы геймдевкомпании SayGames Егор Войханский и Андрей Сокол. В прошлом году они оба отпраздновали 32-летие.





Их совместному бизнесу, который занимается паблишингом мобильных игр, немногим более трех лет, а он уже в числе мировых лидеров. В прошлом году по числу скачиваний (900 млн) игр , которые вывела на рынок SayGames, по данным аналитического ресурса Sensor Tower, компания Войханского и Сокола заняла десятое место в мире. Чтобы было понятно, какими темпами развивается SayGames, в этом рейтинге впереди нее находятся такие компании, как Google, Facebook, Voodoo, Microsoft и Tencent, а позади - Zoom, Alibaba, Amazon, Playrix и другие.





Микита Микадо, 33 года

Сооснователь и руководитель PandaDoc, который в сентябре этого года стала первым белорусским стартапом-«единорогом», единственный в рейтинге «Ежедневника» бизнесмен в «возрасте Христа».





В 2020 году PandaDoc, которая занимается цифровизацией документооборота, была включена в 25-й рейтинг 500 самых высокотехнологических компаний Северной Америки, составляемый Deloitte. Она стала пятой компанией с белорусским капиталом в истории этого списка.





Дмитрий Хусаинов и Дмитрий Липницкий, 35 лет

Двоим из участников топ-100 в прошлом году исполнилось по 35 лет. Оба - совладельцы известных в мире разработчиков и паблишеров мобильных приложений.





Дмитрий Хусаинов является сооснователем компании Belka Games, которая по итогам 2020 года стала одним из лидеров среди белорусских разработчиков мобильных приложений по выручке (свыше 90 млн долларов только в онлайн-магазинах). Дмитрий Липницкий, в свою очередь, один из совладельцев IT-компании Intellectsoft и стремительно развивающегося паблишера мобильных игр Gismart.





Петр Скоромный, Сергей Бруй, Антон Ярошук, Дмитрий Шеленговский, Олег Грушевич, Юрий Мазаник и Александр Минец, 36 лет

1984-й год стал «урожайным на будущих успешных и влиятельных.





В нем родились мультимиллионеры и акционеры Embacer Group Петр Скоромный и Олег Грушевич, основатели самого зарабатывающего белорусского паблишера мобильных приложений Vizor Games Сергей Бруй и Антон Ярошук, совладельцы упоминавшихся выше Belka Games и Gismart Юрий Мазаник и Александр Минец, а также создатель геймдевкомпании Playgendary Дмитрий Шеленговский.





Виктор Прокопеня, Сергей Алисеенко, Юрий Гурский и Юрий Мельничек, 37 лет

Чем ближе к сорока, тем известнее имена в рейтинге.





По 37 лет в прошлом году исполнилось инвестору в высокие технологии Виктору Прокопене (VP Capital) и его однокурснику Сергею Алисеенко (BP Mobile), а также двум главным венчурным инвесторам страны Юрию Гурскому (Palta) и Юрию Мельничеку (Bulba Ventures).





Матвей Тимошенко, 38 лет

Еще одному новоявленному мультимиллионеру, резко взлетевшему в списке «Ежедневника», в прошлом году стукнуло 38 лет.





После успешной продажи в 2014-м году своего первого детища в IT-бизнесе компании Apalon Матвей Тимошенко вместе с Петром Скоромным и Олегом Грушевичем создали разработчика мобильных приложений Easybrain. В начале 2021 года Easybrain была приобретена шведским IT-холдингом Embracer Group.





Александр Клименко, 39 лет

Широко не известный ранее белорус, проживающий в Латвии, в этом году перейдет в разряд тех, кому 40+.





Александр Клименко является совладельцем форекс-брокера FXOpen, активно работающего на рынках стран Юго-Восточной Азии и Океании, а также разработчика софта для форекс-брокеров, криптобирж, финансовых организаций Soft-FX Holdings. У компании есть центр разработки в Минске, который с 2015 года является резидентом Парка высоких технологий.





Павел Семин и Сергей Борисюк, до 40 лет

Еще двум участникам топ-100 тоже в прошлом году было менее 40 лет, но по ним отсутствует год рождения, чтобы проранжировать, как и остальных участников нашего списка.





Павел Семин и Сергей Борисюк являются совладельцами двух известных IT-компаний, упоминавшихся выше: первый - разработчика бизнес-приложений и мобильных игр BPMobile, второй - стартапа PandaDoc.



