







Дело в том, что в производстве алюминиевых листов и заготовок нет заменителей магния. Этот металл нужен для сплавов, которые используются и в коробках передач, и в рулевых колонках, в каркасах сидений и крышках топливных баков.





Между тем из-за энергокризиса в Китае месяц назад закрылись 35 из 50 плавильных заводов, остальные снизили производство магния вдвое, пишет Оfficelife.media.





Китай — признанный монополист в поставках магния на мировой рынок. Конкурентные производства в США и Канаде объявили о том, что у них заканчиваются запасы магния и возможны перебои в поставках.





Цены на магний подскочили на 75% и превысили отметку $9 тыс. за тонну.