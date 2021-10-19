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FT: дефицит магния может остановить выпуск автомобилей по всему миру

Financial Times прогнозирует, что дефицит магния, наблюдаемый из-за остановки металлоплавильных заводов в Китае, ударит по автоконцернам уже в 2022 году. Промышленники будут вынуждены остановить автомобильные производства по всему миру.



Дело в том, что в производстве алюминиевых листов и заготовок нет заменителей магния. Этот металл нужен для сплавов, которые используются и в коробках передач, и в рулевых колонках, в каркасах сидений и крышках топливных баков.

Между тем из-за энергокризиса в Китае месяц назад закрылись 35 из 50 плавильных заводов, остальные снизили производство магния вдвое, пишет Оfficelife.media.

Китай — признанный монополист в поставках магния на мировой рынок. Конкурентные производства в США и Канаде объявили о том, что у них заканчиваются запасы магния и возможны перебои в поставках.

Цены на магний подскочили на 75% и превысили отметку $9 тыс. за тонну.
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