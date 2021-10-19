+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

ФБР обыскивает дом Олега Дерипаски в Вашингтоне

ФБР проводит обыск в доме российского миллиардера Олега Дерипаски в Вашингтоне.

Сотрудник ФБР дежурит у дома российского миллиардера / twitter.com/strickdc

Сотрудники ФБР ограничили доступ к зданию и внесли внутрь несколько профессиональных осветительных приборов, пишет Еврорадио со ссылкой на Би-би-си.

Представители бизнесмена пока не комментируют ситуацию. 

Дерипаска занимает 37-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes, его состояние оценивается в 17 миллиардов долларов. В 2018 году Минфин США ввел персональные санкции против Дерипаски в связи с "враждебными действиями России по всему миру". Помимо самого бизнесмена, под санкции попали связанные с ним 8 компаний.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]