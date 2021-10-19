ФБР обыскивает дом Олега Дерипаски в Вашингтоне
ФБР проводит обыск в доме российского миллиардера Олега Дерипаски в Вашингтоне.
Сотрудник ФБР дежурит у дома российского миллиардера / twitter.com/strickdc
Сотрудники ФБР ограничили доступ к зданию и внесли внутрь несколько профессиональных осветительных приборов, пишет Еврорадио со ссылкой на Би-би-си.
Представители бизнесмена пока не комментируют ситуацию.
Дерипаска занимает 37-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes, его состояние оценивается в 17 миллиардов долларов. В 2018 году Минфин США ввел персональные санкции против Дерипаски в связи с "враждебными действиями России по всему миру". Помимо самого бизнесмена, под санкции попали связанные с ним 8 компаний.
21:36 19/10/2021
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