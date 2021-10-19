



По информации издания, дипломаты в Брюсселе написали другим государствам — членам ЕС письмо с просьбой ослабить ограничения введённые на белорусскую калийную промышленность. Они утверждают, пишет Nashaniva.com, что санкции в отношении «Беларуськалия» повлекли определённые проблемы для компаний в ЕС.





Дипломаты предлагают ЕС разрешить поставку калийных удобрений с содержанием калия на 2% больше от разрешенных в настоящее время. В письме отмечается, что, если европейские компании будут вынуждены закупать калийные удобрения из других источников, это приведет к скачку цен и снижению качества калийных удобрений.





ЕС ввел запрет на импорт и транзит калийных удобрений из Беларуси еще 24 июня, а 9 августа санкции на калийный сектор ввели США, Канада и Великобритания. Они распространяются на хлорид калия с содержанием калия не более 40%, удобрения содержащие три компонента: азот, фосфор и калий, удобрения содержащие два компонента: фосфор и калий и другие удобрения содержащие калий.







