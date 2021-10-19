











Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.





Сообщается, что эту информацию подтвердил генеральный директор Xiaomi Corp Лэй Цзюнь и директор отдела международного маркетинга Занг Цзыюань. Ожидается, что первые автомобили на электрической тяге появятся в первой половине 2024 года.





На этом заявлении акции Xiaomi подскочили на 5,4%, что является самым большим дневным ростом с 12 мая.





Отметим, до этого Xiaomi заявила, что обязуется инвестировать 10 млрд долларов в новое подразделение по производству электромобилей в течение следующих десяти лет.





Кроме того, компания уже набирает персонал, хотя неизвестно, будет ли она собирать автомобили самостоятельно или в партнерстве с другими автопроизводителями.