







При этом, отметил он, установлены факты таких выплат более чем 800 работникам. Причинение ущерба в виде неперечисления уплаты подоходного налога и обязательных страховых взносов в ФСЗН составило свыше 7,2 млн рублей.





По словам Прокопука, пишет Naviny.online, выплата зарплаты «в конвертах» свидетельствует о наличии в стране теневой экономики. «Источники выплаты нелегальной заработной платы — весьма разнообразны. Начиная от неучтенной выручки, незаконных финансовых операций, и заканчивая так называемыми «мертвыми душами», работниками, которые только числятся на предприятиях, а зарплату получают другие», — отметил он.





По словам чиновника, у КГК выработан алгоритм выявления данных правонарушений и критерии, по которым проводятся проверки. Он привел пример. В июне текущего года департамент финансового контроля выявил факты выплаты незаконной зарплаты в двух минских ООО 21 работнику на общую сумму 9,9 млн рублей. Сумма причиненного ущерба в виде неуплаты налоговых обязательств и страховых взносов составила 2,5 млн рублей.





Прокопук напомнил, что до июня текущего года за выплату зарплаты «в конвертах» наниматель мог быть привлечен к административной ответственности. «Многие даже после уплаты штрафа продолжали нарушать законодательство», — заявил он. Поэтому было принято решение об ужесточении ответственности нанимателя. В этой связи КГК инициировал введение в законодательство норм, предусматривающих уголовную ответственность, принят соответствующий закон.





Уголовная ответственность, отметил чиновник, предусмотрена исключительно за умышленные действия, связанные с неуплатой страховых взносов и неперечислением налогов и сборов, и только при условии, что сумма превысит крупный размер.





«Для налогов и сборов — 1.000 базовых величин, для страховых взносов — 2.500 базовых величин. На сегодня это 29 тыс. рублей и 72,5 тыс. рублей соответственно», —уточнил з Прокопук. Если руководитель начисляет взносы и налоги, но не уплачивает их в связи с отсутствием средств на счетах, по-прежнему он будут нести лишь административную ответственность, пояснил чиновник.





Он также напомнил, что в мае текущего года была создана межведомственная рабочая группа по противодействию «серым» зарплатам.



