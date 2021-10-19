







По ее словам, она работала на консервном заводе более 30 лет, и предприятие должно ей «приличную сумму», пишет ex-press.by со ссылкой на edinstvo.by.





Председатель райисполкома признался, что предприятие задолжало не только Жанне. Он пояснил, что консервный завод находится в стадии банкротства и ликвидации. В ближайшее время ожидается аукцион по продаже завода. Бывшим работникам выплатят зарплату, как только его продадут.





Напомним, на 1 июля 2021 года в Борисове было шесть государственных предприятий (или предприятий с долей госсобственности), которые находились в стадии ликвидации — это последняя стадии процедуры банкротства.





Помимо ОАО «Борисовский консервный завод», ликвидацию проходят «Хрустальный завод имени Ф.Э. Дзержинского», ОАО «Борисовское предприятие музыкальных инструментов», ОАО «Борисовская швейная фабрика», ОАО «ПМК-16» и ОАО «Забашевичи».







