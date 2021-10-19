



Что касается последней цифры, то эксперты относят ее к проявлениям инфляции. Годовой прирост потребительских цен по данным Нацбанка составил 10,2%, а инфляция превысила 9,9%.





Обзор вновь подтверждает тенденцию роста е-коммерции в стране, пишет 1reg.by. Причем он наблюдается в период, когда не отмечался всплеск эпидемии, который обычно резко увеличивает спрос на доставку еды.













Отметим, что основными сторонниками такого сервиса стали мужчины в возрасте от 41 до 50 лет, хотя большее количество заказов – 56%, по-прежнему делают женщины. Средний чек у самых продвинутых пользователей сервиса составил около 130 рублей.





Сравнение по категориям услуг показывает, что транзакции чаще стали совершать в сфере развлечений 32,5%, при расчетах в аптеках и ресторанах. Главными статьями расходов остаются еда и топливо.





Инфографика подготовлена Белгазпромбанком



