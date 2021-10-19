Белорусы в третьем квартале активно тратили средства на развлечения и рестораны
Традиционное ежеквартальное исследование транзакционной активности своих клиентов опубликовал Белгазпромбанк. В сравнении с третьим кварталом 2020 года белорусы делали покупки чаще на 13,8%, и тратили больше на 7,7%.
Что касается последней цифры, то эксперты относят ее к проявлениям инфляции. Годовой прирост потребительских цен по данным Нацбанка составил 10,2%, а инфляция превысила 9,9%.
Обзор вновь подтверждает тенденцию роста е-коммерции в стране, пишет 1reg.by. Причем он наблюдается в период, когда не отмечался всплеск эпидемии, который обычно резко увеличивает спрос на доставку еды.
Отметим, что основными сторонниками такого сервиса стали мужчины в возрасте от 41 до 50 лет, хотя большее количество заказов – 56%, по-прежнему делают женщины. Средний чек у самых продвинутых пользователей сервиса составил около 130 рублей.
Сравнение по категориям услуг показывает, что транзакции чаще стали совершать в сфере развлечений 32,5%, при расчетах в аптеках и ресторанах. Главными статьями расходов остаются еда и топливо.
Инфографика подготовлена Белгазпромбанком
Источник: Антон Александров
18:33 19/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение