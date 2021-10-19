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Стали известны цены новинок Apple в Беларуси

В понедельник, 18 октября, Apple представила новые ноутбуки MacBook Pro. Сейчас же стали известны цены на новинки в нашей стране.


По информации tech.onliner.by, стоимость начинается от 7299 рублей за модель MacBook Pro 14 на чипе M1 Pro. В таком ноутбуке предусмотрены 16 Гб оперативной памяти и SSD на 512 Гб.

Другая модель с такими же характеристиками, но с хранилищем на 1 Тб обойдется от 8999 рублей, пишет Office Life.

MacBook Pro 16 с чипом Apple M1 Pro оценили в 8999 рублей для модификации с 16 Гб оперативной памяти и SSD на 512 Гб. Цена за такое же устройство с хранилищем в 1 Тб начинается от 9799 рублей.

MacBook Pro 16 с чипом Apple M1 Max, в котором 32 Гб оперативной памяти и 1 Тб SSD, стоит от 12 799 рублей.
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