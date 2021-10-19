



Российский миллиардер Михаил Гуцериев (60-е место в рейтинге Forbes) подал иск в Суд Евросоюза в Люксембурге с требованием признать незаконными санкции ЕС, введенные против него в связи с ситуацией в Беларуси. Информация об иске опубликована в журнале Евросоюза.





В обоснование иска приводится три довода.





Совет Евросоюза допустил явную ошибку в оценке, посчитав удовлетворительными критерии для включения Гуцериева в санкционный список.





Совет нарушил основные права заявителя, включая право на частную жизнь, защиту, собственность и свободу ведения бизнеса.





Толкование критериев включения в список как подразумевающих любую форму поддержки или выгоды — незаконно.





РБК направил запрос в пресс-службу группы «Сафмар» Гуцериева.





Михаил Гуцериев 21 июня попал под санкции ЕС против правящего режима в Беларуси, введенные в том числе в связи с вынужденной посадкой рейса Ryanair в Минске, на котором летел бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.





Совет ЕС объяснил введение санкций против российского бизнесмена тем, что он давний друг Александра Лукашенко и благодаря этому имеет влияние в политической элите Беларуси.





14 июля к санкциям ЕС присоединились пять стран, не входящих в союз: Северная Македония, Черногория и Албания, которые являются кандидатами на вступление в ЕС, а также Исландия и Норвегия, которые входят в европейскую зону свободной торговли.