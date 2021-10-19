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Гуцериев тоже пытается опротестовать санкции

Санкции ЕС против Беларуси, под которые попал и российский миллиардер, были введены в июне. Позже к ним присоединились еще пять стран, не входящих в союз, а также Великобритания


Российский миллиардер Михаил Гуцериев (60-е место в рейтинге Forbes) подал иск в Суд Евросоюза в Люксембурге с требованием признать незаконными санкции ЕС, введенные против него в связи с ситуацией в Беларуси. Информация об иске опубликована в журнале Евросоюза.

В обоснование иска приводится три довода.

Совет Евросоюза допустил явную ошибку в оценке, посчитав удовлетворительными критерии для включения Гуцериева в санкционный список.

Совет нарушил основные права заявителя, включая право на частную жизнь, защиту, собственность и свободу ведения бизнеса.

Толкование критериев включения в список как подразумевающих любую форму поддержки или выгоды — незаконно.

РБК направил запрос в пресс-службу группы «Сафмар» Гуцериева.

Михаил Гуцериев 21 июня попал под санкции ЕС против правящего режима в Беларуси, введенные в том числе в связи с вынужденной посадкой рейса Ryanair в Минске, на котором летел бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. 

Совет ЕС объяснил введение санкций против российского бизнесмена тем, что он давний друг Александра Лукашенко и благодаря этому имеет влияние в политической элите Беларуси.

14 июля к санкциям ЕС присоединились пять стран, не входящих в союз: Северная Македония, Черногория и Албания, которые являются кандидатами на вступление в ЕС, а также Исландия и Норвегия, которые входят в европейскую зону свободной торговли.
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