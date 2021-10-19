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Неутешительный прогноз: Беларусь будет скатываться на уровень Туркменистана

Экономист Ярослав Романчук оценил потери от релокации IT-специалистов.

Неутешительный прогноз: Беларусь будет скатываться на уровень Туркменистана
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Эксперты стартап-хаба Imaguru, вынужденного переехать после репрессий из Минска в Вильнюс, провели опрос среди белорусских стартапов, чтобы проанализировать состояние сферы за последний год, пишет gazetaby.com

Цифры получились малоприятные: 58% белорусских стартапов уехали из страны (при этом четверть из них не планирует возвращаться), и лишь 4% отметили, что не видят причин для переезда. Две трети опрошенных ожидают негативных последствий для IT-сферы не только здесь и сейчас, но и после 2023 года.

– Уже 20 тысяч специалистов IT‑сферы покинули страну, – отмечает  независимый экономист Ярослав Романчук, – что это значит для Беларуси?

Давайте оценим издержки. Подготовка одного IT-специалиста, с оборудованием и нахождением рабочего места, по оценкам, в среднем стоит $45-60 тысяч. А если речь о компании высокого уровня, то и 100 тысяч. И одно дело, когда такого специалиста готовят рыночные структуры, под себя, и знают, где он будет работать, а другое – если это госзаказ.

Умножаем $100 тысяч на 20 тысяч человек – 2 миллиарда долларов. Столько нужно потратить, чтобы заменить тех IT-специалистов, кто уже уехал.

Второй аспект – производительность труда на одного занятого в IT-сфере. По подсчетам Ярослава Романчука, общая производительность труда уехавших специалистов – те же $2 миллиарда.

– Не забудем еще и о том, сколько эти люди тратили, какой спрос формировали на внутреннем рынке, – говорит экономист. – Усредненно возьмем $1,5 тысячи – с учетом квартиры, продовольствия, образования, развлечений и так далее; умножаем на 20 тысяч человек и имеем $300 миллионов по данной статье.

К общим издержкам эксперт прибавил экспорт – порядка $700 миллионов валютной выручки, которую эти специалисты приносили в страну. А в совокупности, по его словам, только краткосрочные ежегодные потери от релокации такого количества IT-специалистов составляют около 10% ВВП Беларуси.

– И это всего лишь часть той цены, которую заплатила Беларусь за омоноэкономику, омоноправо и обнуление доверия к власти. Это гигантская сумма, и восполнить ее любыми сельхозпроектами, государственными инвестиционными проектами невозможно. К тому же эта сумма с каждым годом будет увеличиваться, потому что среди уехавших есть те, кто работает за зарплату, а есть и люди, которые создают многомиллионные бизнесы.

С течением времени Беларусь без IT-специалистов, без мозгов, без тех людей, кто делает экономику будущего, будет скатываться на уровень Туркменистана, на уровень тех стран, которые предпочитают традиционный уклад жизни, – резюмирует Романчук.
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