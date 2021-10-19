16 февраля Synesis подала иск против Совета Европейского союза. Компания будет доказывать в суде, что попала под санкции незаконно. Такой же иск в августе подал и сооснователь Synesis Александр Шатров.





Dev.by узнал, что защищать Шатрова и Synesis в суде будут австрийские адвокаты. Несколько лет назад они добились снятия санкций с бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и известны по связям с политиками и бизнесменами постсоветских стран.





На суде Synesis будут представлять адвокаты Габриэль Лански (Gabriel Lansky) и Александр Эггер (Alexander Egger).





Юристы работают в австрийской адвокатской компании «Lansky, Ganzger, Goeth, Frankl и партнёры» (LGP). Габриэль Лански — её управляющий партнёр.





На сайте LGP Лански описан как известный корпоративный юрист, адвокат и лоббист. Среди его клиентов — банки, энергетические компании, медиа, издательства, частные лица и правительства.





Александр Эггер — специалист в области права Европейского союза. До LGP он работал в австрийском МИДе и Европейском суде.





Лански и Эггер выступали адвокатами на резонансных процессах, связанных с политиками постсоветских стран.





В Европейском суде по правам человека они защищали Николая Азарова, премьер-министра Украины при Викторе Януковиче. После украинской революции 2014 года Азаров попал в санкционные списки ЕС. Адвокатам удалось выиграть дело, и бывший премьер был удалён из санкционных списков.





В начале 2010-х Габриэль Лански в австрийском суде представлял интересы родственников двух банкиров, пропавших без вести в Казахстане в 2007 году.





Власти Казахстана обвиняли в похищении банкиров Рахата Алиева, бывшего посла страны в Австрии и зятя Нурсултана Назарбаева. Алиев заявлял, что на родине его преследуют по политическим мотивам. В 2014 году его арестовали в Вене. Через год Алиев был найден повешенным в камере австрийской тюрьмы.





Немецкое издание Der Spiegel называло адвокатскую компанию LGP «оперативным штабом казахского лобби» в Европе.





По всей видимости, у адвокатов из Вены хорошие отношения и с российскими политиками. Например, в 2017 году в офисе LGP проходил вечер русской оперы, на котором присутствовали представители посольства России в Австрии, дипломаты, артисты.





В 2019 году LGP организовала «беларусский бизнес-завтрак». На нём присутствовали посол Беларуси в Австрии Елена Купчина, замминистра экономики Елена Перминова, замдиректор «Великого камня» Сергей Войтеховский, представители «Приорбанка» и ЕБРР. Госсми сообщали, что австрийские адвокаты помогут привлечь европейские инвестиции в индустриальный парк.





Дата суда между Synesis и Советом Европейского союза пока неизвестна.





ООО «Синезис» (а также одноимённое российское юрлицо) подпало под санкции ЕС из-за системы распознавания лиц Kipod. В Евросоюзе считают, что «это делает компанию ответственной за репрессии белорусского государственного аппарата по отношению к гражданскому обществу и демократической оппозиции».





Александр Шатров попал в четвёртый санкционный список ЕС в июне 2021 года.





Формулировка была следующая:





«Генеральный директор и владелец ООО Synesis Александр Шатров ответственен за решение компании предоставить белорусским властям платформу наблюдения Kipod, которая способна анализировать видео с применением технологии распознавания лиц. Таким образом, он способствует подавлению гражданского общества и демократической оппозиции со стороны госаппарата».





В Synesis c решением ЕС категорически не согласны, поэтому оспорили санкции.