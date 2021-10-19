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Доллар грохнулся до минимума за 439 дней!

На торгах БВФБ во вторник белорусскому рублю удалось подорожать к корзине валют уже 11 раз из 13 торгов с начала месяца и подняться до максимума за 427 дней.

Валютная корзина сегодня потеряла в цене ещё 0,13%. С начала октября она подешевела на 1,87%, а с начала года на 4,54%.

Курс доллара обвалился на 0,0093 BYN до 2,4377 BYN/USD.

Доллар дешевеет уже четвёртые торги подряд и опускается до минимума за 14,5 месяцев.

Последние три дня на бирже объём торгов поднялся существенно выше среднего уровня. Так, в минувшую пятницу он поднялся до $48,8 млн. — максимума почти за три месяца. Вчера — понизился почти до $40,0 млн., а сегодня улетел вверх до $53,9 млн.

Последний раз ещё выше объём торгов долларом поднимался на торгах 22 июля 2021 г. до уровня $62,7 млн.

Курс евро подрос всего на 0,0034 BYN до 2,8382 BYN/EUR и оставил минимум за 447 дней.

За предыдущие два дня снижения стоимость европейской валюты упала на 0,0302 BYN.

Курс российского рубля опустился на 0,0018 BYN до 3,4357 BYN/100 RUB до минимума за 25 дней.

Рубль РФ подешевел вместе с долларом уже четвёртый раз подряд, но его стоимость за это время снизилась всего 0,0123 BYN.

Итоги недели 11 - 15 октября 2021 на валютном рынке Беларуси

Уже вторую неделю подряд белорусский рубль укрепляется сразу ко всем валютам. Доллар и евро подешевели уже не так сильно, как неделей ранее, но их курсы откатились ниже минимума за 1 год и два месяца:

курс доллара −0,0263 BYN (−1,06%);
курс евро −0,0171 BYN (−0,60%);
курс российского рубля −0,0015 BYN (−0,04%);
корзина валют −0,47%.

Московская биржа

Сегодня российский рубль продолжил дорожать к доллару на торгах валютной биржи в Москве.

Центробанк России воспользовался этим и понизил официальный курс доллара на завтра на 20 копеек до 70,9674 RUB/USD. 

Доллар впервые почти за 15 месяцев с 24 июля 2020 года опустился ниже уровня 71,00 RUB.

Официальный курс евро на завтра вырос на 22 копейки до 82,6841 RUB/EUR. Евро оттолкнулся от минимума почти за 15 месяцев.
Источник: select.by
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