



Такие данные содержатся в рейтинге, который составила платежная платформа Triple А.





Согласно данным, опубликованным платформой, в Беларуси криптовалютой владеет 352 тысяч 498 человек. В результате Беларусь оказалась на 18 месте в мире по количеству криптовалютчиков.





Как отмечается в рейтинге , Беларусь славится благоприятными условиями для ведения криптобизнеса, но не входит в топ лучших.





В первую очередь это связано с запретом на оплату продуктов или любых услуг криптовалютой, если компания не является резидентом ПВТ. При этом транзакции с токенами не требуют уплаты НДС, что значительно улучшает позиции криптобизнеса в Беларуси.





Первое место в рейтинге владельцев криптовалюты заняла Украина. Там, по данным платформы, проживает более 5,5 млн владельцев криптовалют.





И хотя в абсолютном измерении это меньше, чем в Индии, России, США или Нигерии, по проценту населения, владеющего цифровыми активами, Украина оказалась лидером списка, охватив криптовалютизацией 12,73% населения.





На втором месте рейтинга Россия, где насчитывается 17,3 млн владельцев криптовалют (11,91% от населения). На третьей позиции - Венесуэла, имеющая 2,9 млн криптовалютчиков, что составляет 10,34% всех жителей.