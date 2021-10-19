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Оказывается: Беларусь вошла в топ-20 стран по количеству криптовалютчиков

В Беларуси криптовалютой владеет 3,73% населения.


Такие данные содержатся в рейтинге, который составила платежная платформа Triple А.

Согласно данным, опубликованным платформой, в Беларуси криптовалютой владеет 352 тысяч 498 человек. В результате Беларусь оказалась на 18 месте в мире по количеству криптовалютчиков. 

Как отмечается в рейтинге, Беларусь славится благоприятными условиями для ведения криптобизнеса, но не входит в топ лучших. 

В первую очередь это связано с запретом на оплату продуктов или любых услуг криптовалютой, если компания не является резидентом ПВТ. При этом транзакции с токенами не требуют уплаты НДС, что значительно улучшает позиции криптобизнеса в Беларуси.

Первое место в рейтинге владельцев криптовалюты заняла Украина. Там, по данным платформы, проживает более 5,5 млн владельцев криптовалют. 

И хотя в абсолютном измерении это меньше, чем в Индии, России, США или Нигерии, по проценту населения, владеющего цифровыми активами, Украина оказалась лидером списка, охватив криптовалютизацией 12,73% населения.

На втором месте рейтинга Россия, где насчитывается 17,3 млн владельцев криптовалют (11,91% от населения). На третьей позиции - Венесуэла, имеющая 2,9 млн криптовалютчиков, что составляет 10,34% всех жителей. 
Источник: thinktanks.by
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