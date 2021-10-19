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Темпы роста ВВП падают

В сентябре 2021 года валовой внутренний продукт Беларуси снизился по сравнению с предыдущим периодом, сообщает Национальный статистический комитет.

Согласно первой оценке объем ВВП в сентябре 2021 года в текущих ценах составил 125,95 млрд рублей, увеличившись в сопоставимых ценах к уровню января — сентября 2020 года на 2,7%.

По итогам января-августа рост ВВП составил 3,0%  января-июля и января-июня 2021 года — 3,3%, января-мая – 3,1%, января-апреля – 2,5%.
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