Белорусский рубль ещё в конце прошлой недели укрепился до 14-месячного максимума – даже по валютной корзине Нацбанка, стоимость которой впервые с августа 2020-го стала меньше 0,3000 BYN – значения, ниже которого до недавних пор не было дано опуститься, пишет Инфобанк.

А по евро-долларовой корзине белорусский рубль в конце прошлой недели, на валютных торгах БВФБ 15 октября, укрепился до 14,5-месячного максимума.

Подешевел тогда даже российский рубль, который, в свою очередь, укрепился к доллару тоже до 14,5-месячного максимума.

И вот в понедельник, 18 октября, падение курсов всех основных в Беларуси иностранных валют продолжилось: курсы доллара и евро, стоимость валютных корзин Нацбанка и евро-долларовой корзины, и курс российского рубля – всё это снова упало.

А с начала октября падение курсов уже стало сильнейшим в этом году: за 18 дней октября





доллар – подешевел на 2,65%, а это означает -53,7% годовых

евро – подешевел на 2,93%, что соответствует -59,4% годовых

российский рубль – подорожал на 0,71%. Это – -14,5% годовых

валютная корзина – подешевела на 1,74%, или -35,3% годовых.





Доллар США в понедельник 18 октября, на валютных торгах БВФБ впервые за 14,5 месяцев опустился ниже 2,45 BYN/$, составив 2,4470 BYN/$. Последний раз доллар столько стоил в начале августа 2020 года: сегодня снова обновлён его 14,5-месячный минимум.

Доллар теперь в Беларуси на 5,12% дешевле, чем в начале 2021 года: падение за 291 день – 6,42% годовых, что больше самой высокой %-ставки на срочных долларовых депозитах.





И это при том, что доллар США продолжает находиться на самом высоком за 1 год уровне своей глобальной силы: индекс доллара USDX сегодня, 18 октября составил 94,1 пунктов – близко к годичному максимуму, что был зафиксирован 15 октября (94,5 пунктов).

Евро же 18 октября упал к белорусскому рублю ещё глубже: сегодняшнее его значение – 2,8348 BYN/€ – минимальное с конца июля 2020 года.

И с начала 2021-го падение евро в Беларуси больше, чем доллара: европейская валюта в Беларуси стоит на 10,5% меньше, чем в начале года (падение за 291 день 13,2% годовых).





Итак, 18 октября и доллар, и евро в Беларуси упали до нового 14,5-месячного минимума. И поэтому по «евро-долларовой» корзине, исключающей взаимное влияние этих основных мировых валют – где доллара США и евро 50:50 – белорусский рубль 18 октября оказался на своей высшей за 14,5 месяцев точке.

Полностью компенсировав девальвацию августа 2020 года: по евродоллару белорусский рубль – уже на уровне конца июля того года.





Благодаря сильнейшему росту цен на нефть (сегодня – новый 3-хлетний их максимум, и в Россию снова приходят огромные суммы «нефтедолларов»), российский рубль находится сейчас уже на 15,5-месячном максимуме.

18 октября доллар в России упал уже до 71,1714 RUR/$ (официальный курс ЦБРФ на завтра). Это – уровень начала июля 2020-го. Ас начала 2021 года курс доллара в России снизился на 3,66% (-4,59% годовых).





Так вот, даже несмотря на то, что к доллару российский рубль подорожал, к белорусскому рублю он 18 октября ослабел: BYN-рубль вырос накануне и к R-рублю – до 3,4375BYN/100R.

Всего с начала года российский рубль подешевел в Беларуси на 1,42% (-1,78% годовых).





В конце прошлой недели, 15 октября, стоимость 3-хвалютной корзины Нацбанка упала до 0,29911 BYN, впервые перейдя через нижнюю границу коридора, что неофициально был означен год назад, когда 22 октября 2020-го валютной корзины не было дано опуститься ниже 0,3000 BYN, определив тем самым нижнюю допустимую точку стоимости корзины.

И вот сегодня, 18 октября, валютная корзина стала ещё дешевле, упав уже до 0,29869 BYN, то есть ещё ниже допустимой некогда границы.

Валютная корзина сейчас стоит на 4,411% меньше, чем в начале года (падение за 291 день – 5,53% годовых).

Итак, по итогам валютных торгов 18 октября в Беларуси:





доллар США – подешевел, обновив 14,5-месячный минимум: 2,4470BYN/$

евро – подешевел, также обновив 14,5-месячный минимум:2,8348BYN/€

российский рубль – подешевел до 3,4375BYN/100RUR





валютная корзина Нацбанка – подешевела до минимума 14-и месяцев: 0,29869BYN





евро-долларовая корзина – подешевела, в результате: белорусский рубль укрепился к главным мировым валютам до 14,5-месячного максимума.





Падению курсов доллара и евро, всеобщему укреплению белорусского рубля в последние несколько дней – способствовало приближение т.н. «налоговой недели»: так почти всегда в Беларуси происходит в период уплаты квартальных налогов.

Также белорусский рубль «на высоте» благодаря плюсовому сальдо внешней торговли и чистой продаже иностранной валюты.





Кроме того, белорусский рубль укрепляется очень жёсткой административно-монетарной политикой: уже две недели на межбанковском рынке нет ни одной сделки по 1-дневному кредиту, и только лишь один небольшой межбанковский недельный кредит.

Ну и, само собой, BYN-рубль поддерживается очень высокими процентными ставками по срочным BYN-депозитам (вдвое выше ставки рефинансирования), дающими возможность на BYN-вкладах иметь долларовый сверхдоход: двузначный процент годовых в долларах.

Из всех этих составляющих поддержки белорусского рубля в ближайшее время закончится одна: когда закончится налоговая неделя. Остальные – останутся. Но насколько долго – это пока не ясно в связи с приближением начала действий санкций.