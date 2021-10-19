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ЕАБР: На росте цен в Беларуси отражается повышение стоимости продовольствия ключевого торгового партнера – России

Инфляция в Беларуси в сентябре составила 10,2% г/г после 9,8% в августе, отмечают эксперты ЕАБР в очередном обзоре.

«Динамика инфляции сигнализирует о вероятной реализации ранее обозначенного аналитиками ЕАБР риска, связанного со снижением урожая зерна», — подчеркивают они, пишет Завтра твоей страны.

Стоимость продовольственных товаров выросла в сентябре на 11,2% г/г после 9,5% месяцем ранее.

«На росте внутренних цен на продукты питания отражается и повышение стоимости продовольствия в мире и у ключевого торгового партнера – России», — считают эксперты.

По их оценке, рост цен на непродовольственные товары в сентябре замедлился до 10,3% г/г с 11,4% в августе, но оставался высоким в условиях повышенных инфляционных ожиданий, глобальных задержек поставок и подорожавшего сырья на мировом рынке.

«Вероятность сохранения годовой инфляции вблизи 10% по итогам 2021 г. Возросла» — такова прогноз ЕАБР.
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