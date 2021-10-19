В ЕС назвали цену на газ геополитической проблемой
Ситуация с подорожанием газа в Европе является "идеальным штормом, когда много объективных факторов совпали по времени", сказал Жозеп Боррель.
Евросоюз рассматривает повышение цен на газ как геополитическую проблему. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге, сообщает ТАСС в понедельник, 18 октября.
«Цены на газ должны рассматриваться с геополитической точки зрения. Мы намерены посвятить этой теме следующее заседание Совета ЕС по иностранным делам [которое пройдет в ноябре в Брюсселе]», — сказал Боррель.
На вопрос журналистов о роли России в газовом кризисе в Европе, Боррель отметил, что «Россия строго выполняет все контракты на поставки газа в Евросоюз, однако не поставляет дополнительных объемов».
По словам Борреля, зависимость ЕС в газовом отношении от России — «это не новость, она не вчера образовалась, мы получаем из России до 40% [всего необходимого ЕС] газа».
Наконец, Боррель назвал ситуацию с ростом цен на газ в Европе «идеальным штормом, когда много объективных факторов совпали по времени».
Напомним, что газ снова дорожает из-за решения Газпрома. Газпром в очередной раз не стал бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину.
Также сообщалось, что первую нитку Северного потока-2 заполнили газом. На второй нитке продолжаются пусконаладочные работы, пишет Телеграм.
08:52 19/10/2021
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