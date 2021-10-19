Пандемия на долгие годы изменила ландшафт мировой экономики. Отдельные отрасли пострадали особенно сильно, но даже в них есть примеры, как благодаря цифровизации и инновациям бизнес мог развиваться.





Мы поговорили с представителями белорусских компаний и узнали, кого инновации спасли в пандемию, где они оказались бессильны, и почему бизнесы сохранят внедренные технологии и будут двигаться в части цифровизации.





Экономика Беларуси в условиях пандемии COVID-19 в 2020 году сработала лучше ожидаемого. По официальным данным, за прошлый год она просела всего лишь на 1%. При этом надо учитывать “особый” путь, который выбрала Беларусь в борьбе с пандемией. Страна долгое время не закрывалась от внешнего мира, а эпидемиологические ограничения были минимальными.





При достаточно скромном снижении экономического роста ряд отраслей ощутили более серьезное падение. Например, сфера спорта сократилась на четверть. Некоторые сферы, вроде образования, в течение года с начала пандемии демонстрировали лишь тенденцию к снижению, а позже сумели замедлить его и в итоге удержаться на позиции прошлого года. В то же время сфера информации и связи осталась в зоне роста. Увеличение этого сегмента экономики составило 7% в сумме добавленной стоимости за год.





Информатизация и инновации сыграли не последнюю роль в адаптации к неблагоприятным условиям. Ещё до пандемии отмечалось, что инновации и информатизация встраиваясь в бизнес часто приводят к синергетическому эффекту. Рост, достигаемый благодаря совместной работе информационной и традиционной сферы экономики, может быть больше, чем для данных сфер по отдельности.





Продвинутый сайт и удаленка спасли крупные бизнесы





Более серьезные технологии в Беларуси использует крупный бизнес, отмечает глава компании “МедиаЛайн” Роман Нестерович. “МедиаЛайн” занимается разработкой и поддержкой сайтов с использованием 1С-Битрикс, а также внедрением CRM Битрикс-24. Основные клиенты — банки и финансовые компании, розничная торговля и e-commerce, компании в сфере производства и строительства.





— Для многих в пандемию внедрение современных инструментов по управлению компанией и внутренними коммуникациями стало фактически спасением бизнеса, — говорит Роман Нестерович.





Для коммуникации внутри коллективов, компании сами и по рекомендациям коллег быстро изучали и использовали платформы вроде Zoom.





— Рос спрос на инструменты управления компаниями и работы с клиентами — CRM. Был стабильным запрос на выход в е-коммерс. Электронная коммерция и так постоянно растет, но в 2019-2020 годах уже говорилось о том, что темпы этого роста будут падать. Коронавирус смог изменить данный тренд.





Собеседник уверен, что освоенные инструменты бизнес оставит, потому что привык к ним и понимает, насколько это эффективно.





— Условный пример: люди бояться ходить по магазинам, как следствие, офис продаж или торговый объект лишается своих клиентов. Потом многие сотрудники заболели и находятся на больничном, карантине, что фактически парализует работу компании, которая умела работать только с покупателем лицом к лицу.

Все перешли работать удаленно, точку продаж временно закрыли, но как работать? Для продажи и презентации продукции — сайт, для организации работы сотрудников — CRM.





Платформы для обучения и мессенджеры минимизировали затраты





Когда стало понятно, что коронавирус — это надолго, языковая школа Samavita отказалась от аренды офиса, а занятия перешли в онлайн, рассказывает директор школы Сергей Самохвал.





— Думаю, это стандартная история для нашего сегмента. Мы сразу освоили разные платформы: Zoom, Discord. На большее не шли, поскольку люди не были сильно подготовлены технически.





Иногда преподавателям приходилось помогать разобраться, как работает конкретный инструмент.





— Ученики в группе тоже помогали друг другу. Людей, которые ничем не умели пользоваться, всегда было меньшинство. Кроме того, группы в мессенджерах помогали реагировать на неполадки или сбои.





Так языковая школа проработала с апреля по сентябрь 2020 года.





— Потом были даже гибридные формы работы, когда пара человек в аудитории и одновременно организована трансляция в приложении для учеников, которые занимаются дистанционно. Затем мы вернулись в помещение, но оставили и онлайн-формат.





В пандемию цифровые платформы помогли сохранить работу школы и удержать учеников, подчеркивает собеседник. Однако, если у людей есть выбор, то они обычно предпочитают занятия в аудитории.





— Конечно, мы планируем оставить нововведения. Это не только платформы и приложения, которые позволяют преподавать язык, но и разработка электронных тестов. Очень удобно для преподавателя, поскольку экономит время на проверку. Это возможность минимизировать затраты.





Спорт: онлайн не стал панацеей, но открыл новые сегменты рынка





Пандемия нанесла особенно сильный удар по отраслям, связанным с непосредственным контактом между людьми. Даже в условиях крайне мягких ограничительных мер люди самостоятельно сокращали межличностные контакты и сводили к минимуму услуги таких сферах бизнеса. Одними из первых это ощутила на себе сфера спорта и развлечений.





Консультант по маркетингу залов GYM24 Валентина Монак рассказывает, что пандемия начала давать о себе знать в первом квартале 2020 года, когда начало снижаться число посетителей.





— Изменения стали ощущаться с середины марта. Тогда ситуация для нас оказалось новой. Мы взяли на себя риск по “заморозке” абонементов по запросу клиенов. Также ввели абонементы со страховой, с продленным сроком активации, и “заморозкой” в один месяц. Именно продажи долгосрочных абонементов позволили пройти залу самый тяжелый период работы.





Тренажерный зал не та сфера, которая легко уходит в онлайн, но новый формат нашел своего зрителя, отмечает тренер зала GYM24 Константин.





— Как только пошло заметное снижение посещения зала, мы ввели дополнительную дезинфекцию, в том числе промышленную. Позже мы решили проводить онлайн тренировки, чтобы наши посетители могли заниматься из дома. Такие занятия проводили их 2-3 месяца в zoom, а после перешли на youtube и instagram, где стали выкладывать видео с комплексами тренировок. Это вызвало интерес и даже привело новых посетителей в зал.





Самое тяжелое время зал переживал как благодаря изменению формата работы, так и новых подходов в обслуживании. Зал стал предлагать абонементы в наименее загруженные часы и появлялась информация по загрузке зала. Из нового опыта зал будет продолжать продвижение в соцсетях и онлайн.





— Люди перестали бояться онлайн как формата для тренировок — говорит Константин . — Появился запрос на онлайн-занятия не только из-за пандемии, но и на период отпусков.





Хотя онлайн-занятия не монетизировались, новый формат и грамотный маркетинг в период пандемии позволил бизнесу расти и привлек новых клиентов.





Тяжелый год для ресторанов и кафе





Достаточно быстро последствия пандемии почувствовала сфера общественного питания. В отсутствие жесткого локдауна, кафе и рестораны продолжали работу, но поток посетителей сократился, как из-за снижения спроса со стороны местных клиентов, так и из-за отсутствия зарубежных гостей. На платежеспособном спросе вторых в значительной степени отрасль развивалась в последние годы.





Все же рестораны и кафе находили способы развиваться. От очевидных, вроде сферы доставки, до креативных, как, например, онлайн-дегустации, которые в середине 2020 года проходили в ресторане молдавской кухни La Moldova.





— Идея их проведения родилась достаточно спонтанно, из творческого вечера, который прошел в ресторане с известным артистом, — рассказывают в заведении. — Встречу транслировали в youtube, а в перерывах между выступлениями обсуждали дары молдавской земли — вина и коньяки.





На следующих онлайн-мероприятиях к дегустациям подключились профессионалы винной отрасли, артисты и известные люди. Участники, присоединившиеся к трансляции, получали дегустационные сеты и могли прикоснуться к атмосфере мероприятия, услышать интересные истории про изготовление вин и коньяков в Молдове и мире.





На фоне негативной ситуации в экономике и обществе в конце 2020 года ресторан закрылся, как и многие другие заведения. Идея онлайн дегустаций для кафе и ресторанов не стала спасительным кругом для бизнеса. Зато стала бизнес-кейсом, которому в постпандемическом мире может найтись место для развития.





Крупные могли продвинуться, малые — выживали





Вполне естественно, что в зависимости от отрасли, размера и успешности компании, бизнесы по-разному реагировали на пандемию, отмечает экономист Родион Морозов.





Технологии проще внедрялись там, где люди уже имеют опыт и компетенции для работы с технологиями и поэтому легче могут освоить новые.





К тому же, у крупного бизнеса больше средств, чтобы покупать, внедрять и сопровождать новые инструменты. Малые предприятия в пандемию были ориентированы скорее на выживание.





— В малом и среднем бизнесе задачи по цифровизации пытались решить наиболее дешевыми способами. Например, сделать сайт в бесплатном конструкторе и с его помощью продавать товары. В широком смысле цифровизацией это назвать сложно.





Кроме того, отсутствие локдауна в Беларуси привело к тому, что предприятия пытались вести работу в привычном ключе. Особенно это было актуально для компаний из сферы услуг, где личный контакт обязателен.





Инновации — это надолго?





По мнению эксперта, компании из сферы IT, профессиональной научно-технической деятельности, образования, которые уже были продвинутыми до пандемии в плане информационных технологий, ещё больше нарастили компетенции и будут развиваться в области цифровизации.





— Поскольку пандемия изменила паттерны поведения людей, например, в части удаленного заказа товаров и получения услуг, это подтолкнет даже компании с нулевой IT-инфраструктурой и компетенциями развивать по мере роста данное направление, — резюмирует Родион Морозов.





Эта статья является дипломной групповой работой участников проекта "Лаборатория экономической журналистики", которую организовал BEROC (Киев) в апреле-сентябре 2021 года.