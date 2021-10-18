Вадим Иосуб: Власти на «разгул» эмиссии, как это было в былые времена, не пойдут
В сентябре денежная масса в Беларуси увеличилась. СМИ забили тревогу, что власти включили печатный станок. Однако старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб считает, что денежная масса «находится в пределах ежемесячных колебаний».
Вадим Иосуб. Фото: Еврорадио
Своим мнением он поделился с Telegraf.by.
«Ни о каких рекордах говорить нельзя, сейчас денежная масса ровно такая, какая была на начало года», — сказал аналитик.
По словам эксперта, «умеренная работа печатного станка идет, но она идет в ограниченных объемах и достаточно точечно». Он напомнил, что в начале года «спасали от убытков БМЗ» и это было «элементом печатного станка».
«Массовой работы для спасения всех убыточных предприятий, для искусственного повышения средней зарплаты, не будет», — считает аналитик.
При этом он отметил, что это не связано с тем, что власти придерживаются жесткой денежно-валютной политики, они осознали, что вреда экономике и проблем у бюджета и предприятий в случае включения печатного станка будет только больше.
«Это инфляция и девальвация, но 10-15 лет назад от этого страдало население, а для бюджета было хорошо, для предприятий тоже — экспорт рос. Сейчас мы имеем ситуацию с резко возросшим долгом в валюте и резко возросшей задолженностью предприятий по валютным кредитам. У бюджета и большинства предприятий доходы в основном рублевые, т.е. включенный печатный станок приведет к тому, что бюджету тяжелее будет обслуживать госдолг, а предприятиям — свои валютные кредиты. Понимая это, власти, мне кажется, на "разгул“ эмиссии, как это было в былые времена, не пойдут», — считает Вадим Иосуб.
21:19 18/10/2021
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