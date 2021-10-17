



В Беларуси за чертой бедности в первом полугодии находились 4,2% населения. Среднедушевые располагаемые ресурсы этих белорусов недотягивали до бюджета прожиточного минимума. Это следует из информации Белстата по выборочному обследованию домашних хозяйств по уровню жизни в 2020 году, пишет Еx-press.by. Сейчас бюджет прожиточного минимума составляет почти 283,5 рубля в месяц.





Среднедушевой доход — общий объем доходов, разделенный на численность населения. При расчете доходов на душу населения учитывается все население, в том числе безработные, пенсионеры, несовершеннолетние.





По данным на 1 января этого года, население Беларуси составляло 9 миллионов 349,6 тысячи человек (более свежие данные по численности населения пока не обнародованы). За чертой бедности, если исходить из этих данных, в первом полугодии находилось около 392,7 тысячи человек.





Больше всего тех, кто оказался за чертой бедности (в процентном соотношении), проживает в Брестской области — 6,1% от численности населения, а меньше всего — в Минске (1,1%). В Минске на начало года проживало 2 миллиона 9 тысяч 786 человек. То есть за чертой бедности в столице было около 22,1 тысячи человек.





В Брестской области на 1 января насчитывалось 1 миллион 338 тысячи 44 жителя. Это значит, что за чертой бедности в этом регионе было около 81,6 тысячи человек.





На проблему малообеспеченных ранее обращали внимание профсоюзы. В федерации профсоюзов заявляли, что в некоторых районах средняя зарплата не позволяет населению совершить покупки и оплатить услуги в пределах минимального потребительского бюджета.