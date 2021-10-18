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"Гродно Азот" начал отгрузку кислорода для больных коронавирусом

На "Гродно Азот" начали производить кислород для лечения больных коронавирусом, сообщает корпоративное издание "Гродненский химик".



"Респираторная поддержка в период четвёртой волны распространения коронавирусной инфекции требуется многим пациентам, попавшим в больницу. Потому в оперативном порядке для оказания помощи основным производителям медицинского кислорода в стране ОАО "Гродно Азот" развернуло свои мощности", - говорится в сообщении, пишет Interfax.by.

"Предприятие производит продукцию, что называется, прямо из воздуха, разделяя его на фракции. Задействована в этом процессе новая воздухоразделительная установка Linde. С помощью неё получаются кислород, азот, аргон и другие примеси", - пишет издание.

Качество кислорода контролируется на всех этапах производства. Его характеристики соответствуют государственным стандартам и позволяют использовать продукцию гродненского предприятия в здравоохранении.
 
Медициной востребован как жидкий, так и газообразный кислород, отмечается в публикации. По последнему "Гродно Азот" готов полностью закрыть потребности учреждений здравоохранения Гродненской области.

"Первые партии жизненно необходимого кислорода туда отправились уже 15 октября", - говорится в сообщении.
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