







По оценкам местных СМИ, пишет АФН, в марше в столице Сальвадора приняли участие не менее 4 тысяч протестующих. Недалеко от главной площади города они подожгли куклу, изображающую 40-летнего президента, сообщает DW.





Демонстранты, среди которых были феминистские группы, правозащитные организации, сторонники защиты окружающей среды и члены политических партий, выкрикивали лозунги и несли плакаты с надписями "Биткоин - это мошенничество", "Нет диктатуре", "Демократия не обсуждается, она защищается" и "Довольно авторитаризма".





Сальвадорцы протестовали, среди прочего, против решения властей признать биткоин официальной валютой, увольнения в мае 2021 года судей Верховного суда, а также возможности для Букеле претендовать на второй президентский срок подряд.





7 сентября Сальвадор стал первой в мире страной, в которой криптовалюта биткоин получила хождение как официальное платежное средство - наравне с долларом США. Расплачиваться ей можно за все товары и услуги.







