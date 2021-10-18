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Компания была зарегистрирована в 2019 году как резидент китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень», пишет Office Life. Основной вид деятельности — производство компьютеров и периферийного оборудования. Ожидалось, что одним из проектов «ХЭШУ БАЙ» станет онлайн-платформа для сотрудничества с китайскими партнерами в образовании. Об этом в 2020 году сообщало Генконсульство Беларуси в Шанхае.





Основатель Shanghai HeShu Software Тан И посещал Беларусь в 2019 году и участвовал в хакатоне в Imaguru. Более того, китайская компания была спонсором того мероприятия.







