Технологическая компания из Шанхая закрывает филиал в «Великом камне»
Дочерняя структура Shanghai HeShu Software (ООО «ХЭШУ БАЙ Хай-Тех Интерпрайз») начала свою ликвидацию через банкротство в Экономическом суде Минской области. Защитный период установлен до 10 января 2022 года.
Фото: Глеб Соколовский / bel.biz
Компания была зарегистрирована в 2019 году как резидент китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень», пишет Office Life. Основной вид деятельности — производство компьютеров и периферийного оборудования. Ожидалось, что одним из проектов «ХЭШУ БАЙ» станет онлайн-платформа для сотрудничества с китайскими партнерами в образовании. Об этом в 2020 году сообщало Генконсульство Беларуси в Шанхае.
Основатель Shanghai HeShu Software Тан И посещал Беларусь в 2019 году и участвовал в хакатоне в Imaguru. Более того, китайская компания была спонсором того мероприятия.
18:40 18/10/2021
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