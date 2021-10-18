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Компания «Антери», известная в прошлом как эксклюзивный поставщик Toffifee и других кондитерских брендов, банкротится. Размер долгов пока неизвестен, сообщает Officelife.





Компания зарегистрирована в военном городке в Уручье. В Торговом реестре отмечено, что «Антери» – чисто оптовый продавец, специализирующийся на кондитерских изделиях, крупах и т. д.





Кроме Toffifee, пишет blizko.by, фирма поставляла в Беларусь печенье российской United Bakers (сейчас это часть транснациональной Kellog’s), а также различную премиум-«кондитерку» из-за рубежа.































