Тарас Козак и Виктор Медведчук. Последнего нередко называют кумом Путина, а сегодня обвиняют в госизмене, отмечает Но с чем ему повезло, так это с клиентами: среди держателей счетов Абсолютбанка в своё время обнаружились украинские депутатыПоследнего нередко называют кумом Путина, а сегодня обвиняют в госизмене, отмечает euroradio.fm





Клиентами банка украинские политики стали, когда Медведчук начал работать с белорусским бизнесменом Николаем Воробьём — владельцем Абсолютбанка, его в прессе называют кошельком режима. После попадания под европейские санкции Воробей переписал банк на топ-менеджеров других своих компаний. Однако перестал ли бизнесмен формально его контролировать?





В 2019 и 2020 годах Медведчук и Козак увеличивали размер своих "заначек" в белорусском банке. Так, на конец 2020-го Медведчук и его жена хранили в Абсолютбанке около 9,5 млн евро, а Козак — около 8,8 млн евро и ещё 8,2 млн долларов.





Сколько их денег лежало в банке в первой половине 2021 года — информации нет. Но известно, что с 1 января по 1 апреля 2021-го средства клиентов в Абсолютбанке подросли ещё на 70 млн рублей.





Но за следующие полгода клиенты "вынесли" из Абсолютбанка ⅔ своих средств. На 1 октября 2021-го средства клиентов составили лишь 73,3 млн рублей. По сравнению с 1 апреля они уменьшились на 120 (!) млн рублей.





Если с конца 2020-го Медведчук и Козак ни на копейку не увеличили свои сбережения в белорусским банке, то на сегодня это больше 72 миллионов рублей. В таком случае выходит, что у Абсолютбанка всего два клиента, и оба — украинские депутаты.





Вероятнее, что они вывели из банка не все свои средства, а большую их часть. И именно за счёт этого в бухгалтерском балансе и наблюдаются такие заметные изменения.





Сам банк не может обнародовать данные о клиентах, поэтому подтвердить такую версию сегодня невозможно. Однако в 2022-м будет опубликована декларация депутатов за текущий год. Там должны быть отображены движения их денег в том числе и в Беларуси.

Заметают следы деньгами?

В начале 2021 года Украина ввела санкции против Козака и Медведчука. Депутатов обвиняют в пособничестве русским ополченцам на Донбассе, а недавно Медведчуку предъявили обвинение в государственной измене за торговлю донбасским углём.





Их счета в украинских банках блокируются. Привлекательность Беларуси заключалась в том числе и в том, что местные банки не обязаны выполнять решения украинских властей о заморозке средств.





Медведчук сегодня находится под домашним арестом. Его соратник Козак официально находится в розыске, но не так давно он вносил в декларации данные об операциях с недвижимым имуществом и продаже валюты… в Беларуси.





Изначально заявлялось, что в нашей стране он "на лечении". Так ли это — и действительно ли Козак сейчас гостит в Беларуси, — доподлинно неизвестно.