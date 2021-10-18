Нефтяные налоги как повод для тревоги

В кулуарах Российской энергетической недели президент «Транснефти» Николай Токарев заявил, что из-­за действий белорусских властей российская компания может остановить прокачку нефти по территории нашей страны, а ее белорусская «дочка» — остановить работу.





По словам Николая Токарева, из-за действий белорусских властей предприятие работает «в минус» и может быть остановлено. При этом он был довольно резок:





«В дело включились правоохранители, прокуроры, налоговики — очень много ведомств, которые приходят не помочь, а надзирать, проверять и что-нибудь еще делать. Мы, конечно, смотреть спокойно на это не будем. Мы проведем очень внимательный аудит экономический, хотя нам и так уже все ясно, и решение будем принимать, исходя из перспективы.





Вот в ближайшее время, через две-три недели, будет подписание большого пакета согласованных документов двусторонних, если после этого ситуация не изменится, ну тогда вплоть до приостановки деятельности предприятия придется решать вопрос. Пока не хотели бы».





Как заявила российская сторона, с начала года белорусские власти почти втрое увеличили ставку налога на прибыль для предприятий, занимающихся транзитом российской нефти и нефтепродуктов по территории страны, с 18 до 50 %, и ввели экологический налог. Как отмечалось ранее, увеличение налоговой нагрузки на транзит российской нефти и нефтепродуктов с 2021 года «может создать предпосылки к банкротству и дальнейшей национализации «Запад-Транснефтепродукта».





«Предприятие обескровлено, там работают 700 белорусских граждан, и предприятие работает «в минус». Конечно, эта ситуация не может устраивать «Транснефть», — подчеркнул Токарев.





Чего стоит ждать в дальнейшем, не превратится ли конфликт в полноценную нефтяную войну? Этот вопрос газета «Белорусы и рынок» задала российскому специалисту по нефтегазовому рынку, партнеру информационно-консталингового агентства Rus Energy экономическому аналитику Михаилу КРУТИХИНУ.





— Сначала будет словесная перепалка, какой-то торг. И не исключаю, что этот торг будет политическим, потому что в энергетических отношениях между нашими странами политическая составляющая часто является решающей. Но не исключаю и чего-то вроде нефтяной войны, — сказал аналитик.





По его словам, следует помнить о корнях проблемы: с разрешения Владимира Путина «Транснефть» построила нефтепровод «Унеча — Усть-Луга», названный БТС-2, ветку, соединившую нефтепровод «Дружба» с российским портом в обход Беларуси.





— На предложение оставить для Беларуси лишь 18 млн т, сугубо для собственного потребления, Путин дал добро. Тогда конфликт как-то решили, но предпосылки для его возобновления остались, — уверен Михаил Крутихин.





Он считает, что в случае обострения ситуации россияне могут вспомнить об этом плане.





— Полностью прекратить транзит по территории Беларуси и пустить в обход всю нефть, которая сейчас идет в направлении Чехии, Венгрии на юге и Германии и Польши на севере, российская сторона может. Исход переговоров предсказать не могу: идти они будут явно между Путиным и Лукашенко, а когда в деле политика, гипотезы строить очень трудно, — резюмировал Михаил Крутихин.