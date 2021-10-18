За 8 месяцев 2021-го года крупные и средние компании Беларуси направили на погашение кредитов и займов 53,8 млрд рублей, пишет banki24.by





По сравнению с 2020 годом размер выплат по долгам увеличился на 13,1%. Больше всего кредиторам отдали флагманы на территории Минска – 13,1 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом денежный размер долговой нагрузки на минские компании вырос на 9,6%.





Кредиторы забрали у бизнесов около 20,7% выручки – каждый пятый рубль. Самый крупный прирост платежей к предыдущему году показали предприятия Гомельской области – на 26% больше денег, чем в 2020 году. Это связано с оказанием масштабной господдержки Белорусскому металлургическому заводу в Жлобине.





За идентичный период 2021-го флагманы Гомельской области направили кредиторам 11,6 млрд рублей. Удельный вес этих платежей в выручке по региону составил 35,4% – каждый третий рубль. Наибольшую долю платежей по долгам в выручке показали компании из Витебской области – 36,7%. Там идет модернизация производственных мощностей предприятий в составе ОАО «Нафтан».





За 8 месяцев флагманы Витебской области перечислили в счет погашения долгов 7,6 млрд рублей. Относительно прошлого года размер платежей увеличился на 19%. В Брестском регионе флагманские бизнесы направили на погашение кредитов и займов 3,5 млрд рублей – это меньше, чем в какой-либо другой области.





Предприятия Брестчины изъяли на погашение долгов всего 17,3% от выручки.





По Гродненской области флагманы направили кредиторам 4,2 рублей (22,7% от выручки), по Минской – 9,4 млрд рублей (29,4% выручки), по Могилевской – 4,4 млрд рублей (32,2% выручки). Интересно, что по Гродненщине размер платежей в пользу кредиторов сократился к 2020 году на 24,3%.





Это единственный регион в 2021-м, в котором выплаты упали к прошлому периоду.





Больше половины долгов погасили флагманы промышленности – 33,6 млрд рублей за 8 месяцев (+11,2% к 2020 году). В сельском хозяйстве на погашение кредитов и займов было направлено 2,1 млрд рублей (+35,4%), в строительстве – 1,6 млрд рублей (+8,1%), в оптовой торговле – 5,7 млрд рублей (+6,9%), в розничной торговле – 4,7 млрд рублей (+24,8%), на транспорте – 1,9 млрд рублей (+28,2%).