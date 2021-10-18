МАЗ, БелАЗ и "Белаэронавигация" пытаются отбиться от санкций
МАЗ, БелАЗ и "Белаэронавигация" подали судебные иски к Совету Евросоюза, в которых они добиваются отмены санкций
Три белорусские компании требуют от Совета Евросоюза, чтобы их исключили из санкционных списков и отменили введенные против них ограничения.
Как сообщается в Официальном журнале Евросоюза, иски зарегистрировали в конце августа-начале сентября.
В частности МАЗ, БелАЗ и "Белаэронавигация" подали иски к Совету Евросоюза с требованием отменить решения, которыми они были внесены в санкционные списки.
24 июня Совет Евросоюза утвердил экономические секторальные санкции против белорусских властей. Они затронули ведущие экспортные отрасли: калийную, нефтеперерабатывающую, машиностроительную.
Санкции лишили БелАЗ и МАЗ поставок западных двигателей, которыми комплектовался модельный ряд.
Тем временем структуры Евросоюза готовят уже пятый пакет санкций в отношении белорусского режима за развязывание миграционного кризиса и дальнейшее наступление на основные свободы в стране.
Источник: svaboda.org
14:14 18/10/2021
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