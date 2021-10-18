















В иске говорится, например, что Совет ЕС нарушил основные права Гуцериева: на частную жизнь, защиту, собственность и свободу ведения бизнеса.





Как сообщалось, к санкциям ЕС против Гуцериева, а также других людей и компаний присоединились также Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.





После санкций Гуцериев и его сын начали продавать в Беларуси свои бизнесы или передавать контроль родственникам. Например, Саид Гуцериев продал Паритетбанк, а пакет отца в «РуссНефти» перешел в руки брата — Саит-Салама Гуцериева.