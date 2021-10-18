Гуцериев подал иск к Совету ЕС из-за санкций
Михаил Гуцериев подал иск к Совету Евросоюза в Суд ЕС (Люксембург), чтобы оспорить санкции против него. Информация об этом опубликована в Официальном журнале ЕС и на сайте парламента Австрии.
В иске говорится, например, что Совет ЕС нарушил основные права Гуцериева: на частную жизнь, защиту, собственность и свободу ведения бизнеса.
Как сообщалось, к санкциям ЕС против Гуцериева, а также других людей и компаний присоединились также Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.
После санкций Гуцериев и его сын начали продавать в Беларуси свои бизнесы или передавать контроль родственникам. Например, Саид Гуцериев продал Паритетбанк, а пакет отца в «РуссНефти» перешел в руки брата — Саит-Салама Гуцериева.
14:03 18/10/2021
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