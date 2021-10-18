Беларуский рубль победно дорожает

Стоимость корзины валют упала на 0,13% до минимума за 426 дней.





С начала октября белорусский рубль подорожал к валютной корзине уже на 1,74%, а с начала года на 4,24%.





Курс доллара опустился на 0,0042 BYN до 2,4470 BYN/USD.





Американец подешевел уже третий раз подряд. За это время он потерял 0,0294 BYN и опустился до минимума за 438 дней (почти 1 год и 2,5 месяца).





Напомним, что на торгах в пятницу объём торгов долларом подскочил до $48,8 млн. — максимума почти за три месяца. Сегодня произошло снижение почти до $40,0 млн., но это тоже довольно больше значение.





Курс евро упал ещё на 0,0084 BYN до 2,8348 BYN/EUR и оказался на минимуме за 448 дней. До минимального значения ровно за 15 месяцев не сегодня не хватило всего 10 дней.





За два дня снижения евро потерял 0,0302 BYN.





Курс российского рубля снизился ещё на 0,0022 BYN до 3,4375 BYN/100 RUB до минимума за 21 день.





Российский рубль сегодня подешевел уже третий раз подряд. За это время его стоимость упала на 0,0105 BYN.





Итоги недели 11 - 15 октября 2021 на валютном рынке Беларуси

Уже вторую неделю подряд белорусский рубль укрепляется сразу ко всем валютам. Доллар и евро подешевели уже не так сильно, как неделей ранее, но их курсы откатились ниже минимума за 1 год и два месяца:





курс доллара −0,0263 BYN (−1,06%);

курс евро −0,0171 BYN (−0,60%);

курс российского рубля −0,0015 BYN (−0,04%);

корзина валют −0,47%.





Московская биржа

На валютной бирже в РФ к 11:30 средневзвешенный курс доллара снизился всего на 7 копеек до 71,1714 RUB/USD. Это минимальный уровень с 24 июля 2020 года.





Средневзвешенный курс евро упал на 26 копеек до 82,47 RUB/EUR. Евро вместе с долларом откатился до минимального значения с 24 июля прошлого года.





Меньше недели не хватило российскому рублю, что бы доллар и евро упали до минимума ровно за 15 месяцев.





Итоги недели 11 - 15 октября на валютном рынке России





Российский рубль вторую неделю подряд укрепляется и к доллару, и к евро:





курс доллара −0,7511 RUB (−1,04%);

курс евро −0,3972 RUB (−0,48%);