+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Количество сделок с квартирами в Минске сократилось

Количество сделок со столичными квартирами в сентябре снизилось на 11% к августу, до 1161, сообщает Национальное кадастровое агентство.

Средняя цена квадратного метра показала рост на 1,3% и оценивается в 1306 долларов за квадратный метр.

При этом однокомнатные квартиры подорожали за месяц на 1,9%, до 1356 долларов за квадратный метр. Средняя цена на такие квартиры — 47 152 доллара.

«Двушки» выросли в цене на 1,6%, до 1288 долларов за кв. м. Средняя цена на такую недвижимость — 58 5 долларов.

Трехкомнатные квартиры подешевели на 1,8%, до 1172 долларов за кв. м. Средняя цена таких объектов — 69 тыс. долларов.

Четырехкомнатные квартиры добавили в цене 3,5%, до 1119 долларов за кв. м. Средняя цена таких квартир — 77 300 долларов.

«Понятно, что эти цифры — средняя температура по больнице. И сентябрьские сделки — эхо летнего хапуна. Но приходится ориентироваться на них», — прокомментировала эксперт по недвижимости Наталья Литовская Office life.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]