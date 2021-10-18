Средняя цена квадратного метра показала рост на 1,3% и оценивается в 1306 долларов за квадратный метр.





При этом однокомнатные квартиры подорожали за месяц на 1,9%, до 1356 долларов за квадратный метр. Средняя цена на такие квартиры — 47 152 доллара.





«Двушки» выросли в цене на 1,6%, до 1288 долларов за кв. м. Средняя цена на такую недвижимость — 58 5 долларов.





Трехкомнатные квартиры подешевели на 1,8%, до 1172 долларов за кв. м. Средняя цена таких объектов — 69 тыс. долларов.





Четырехкомнатные квартиры добавили в цене 3,5%, до 1119 долларов за кв. м. Средняя цена таких квартир — 77 300 долларов.



