Количество сделок с квартирами в Минске сократилось
Количество сделок со столичными квартирами в сентябре снизилось на 11% к августу, до 1161, сообщает Национальное кадастровое агентство.
Средняя цена квадратного метра показала рост на 1,3% и оценивается в 1306 долларов за квадратный метр.
При этом однокомнатные квартиры подорожали за месяц на 1,9%, до 1356 долларов за квадратный метр. Средняя цена на такие квартиры — 47 152 доллара.
«Двушки» выросли в цене на 1,6%, до 1288 долларов за кв. м. Средняя цена на такую недвижимость — 58 5 долларов.
Трехкомнатные квартиры подешевели на 1,8%, до 1172 долларов за кв. м. Средняя цена таких объектов — 69 тыс. долларов.
Четырехкомнатные квартиры добавили в цене 3,5%, до 1119 долларов за кв. м. Средняя цена таких квартир — 77 300 долларов.
«Понятно, что эти цифры — средняя температура по больнице. И сентябрьские сделки — эхо летнего хапуна. Но приходится ориентироваться на них», — прокомментировала эксперт по недвижимости Наталья Литовская Office life.
13:07 18/10/2021
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